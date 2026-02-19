Sénégal: Kahone (Kaolack) - Une fillette enlevée puis égorgée en pleine nuit !

18 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Thiam

Les habitants de Kahone, commune située dans la région de Kaolack, se sont réveillés ce mercredi dans la consternation et l'émoi. Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 février, le corps sans vie de D. Sow, une fillette âgée de 5 à 6 ans, a été découvert dans un bâtiment en construction, au quartier Kanda.

Selon les premières informations recueillies sur place, l'enfant aurait été enlevé à son domicile alors que ses parents dormaient. C'est quelques heures plus tard que son corps a été retrouvé. D'après le chef de quartier, la victime aurait été égorgée par un jeune homme qui aurait ensuite tenté de prendre la fuite.

Alertée, la gendarmerie s'est rapidement déployée sur les lieux.

Le présumé auteur des faits, L. Sall, a été interpellé par les éléments de la gendarmerie peu après le drame. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce crime qui a plongé la commune dans la stupeur.

À Kahone, la peur et l'indignation sont palpables. De nombreux habitants, encore sous le choc, réclament que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que justice soit rendue à la victime.

