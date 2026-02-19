Sénégal: Le vol de bétail au coeur d'un atelier de sensibilisation à Sinthiou Maléme

Le phénomène du vol de bétail a été au centre d'un atelier de sensibilisation organisé, hier, à Sinthiou Maléme, dans l'arrondissement de Koussanar, département de Tambacounda, par l'organisation non gouvernementale (Ong) Taataan, dans le cadre du programme Sen Résilience II. La rencontre a réuni autorités administratives, forces de défense et de sécurité ainsi que les populations locales, particulièrement affectées par ce fléau.

Les échanges ont porté de manière générale sur la sécurité collaborative et, plus spécifiquement, sur l'ampleur et les conséquences du vol de bétail dans la zone, ainsi que sur les stratégies mises en oeuvre pour y faire face. Selon le sous-préfet de Koussanar, Pape Abdoulaye Ba, ce phénomène est récurrent dans l'arrondissement et constitue une source d'inquiétude pour les éleveurs.

À l'en croire, un comité inter-villageois, jugé dynamique, a été mis en place afin de renforcer la lutte contre le vol de bétail. Grâce à ce dispositif de veille communautaire, plus d'une centaine de cas ont déjà été répertoriés, donnant lieu à des arrestations. Le sous-préfet a également indiqué que l'action concertée de ce comité a permis la récupération de nombreux animaux volés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, l'expert de l'ONG Taataan, Alioune Badara Diop, a expliqué que le choix de consacrer cet atelier au vol de bétail n'est pas fortuit. Il découle d'un diagnostic participatif mené sur le terrain, au cours duquel les populations elles-mêmes ont identifié cette problématique comme une priorité.

Située sur un axe de passage de la transhumance, la commune de Sinthiou Maléme accueille de nombreux éleveurs en provenance du nord et du centre du pays à la recherche de zones plus verdoyantes. Cette situation, en plus de favoriser les cas de vol, pose des problèmes de cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. L'objectif de l'atelier était ainsi de favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes afin de définir et de faire respecter des règles communes garantissant la sécurité et la coexistence pacifique des communautés, indique M. Diop.