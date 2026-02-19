Sénégal: Accord de principe trouvé entre Habib Bèye et l'OM

Un nouveau chapitre pourrait bientôt s'ouvrir pour Habib Bèye. Libre de tout contrat après son licenciement par le Stade Rennais, le technicien sénégalais est annoncé tout proche de l'Olympique de Marseille.

Selon les informations de RMC, un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties pour une prise de fonction jusqu'à la fin de la saison. Bèye pourrait être sur le banc dès vendredi face à Brest si l'entraîneur signe son contrat rapidement

L'ancien défenseur international sénégalais devrait succéder à Roberto De Zerbi, dont le départ a laissé vacant le poste d'entraîneur sur la Canebière. La mission confiée à Bèye est claire : relancer une équipe marseillaise en quête de stabilité, accrocher une place sur le podium de Ligue 1 et viser une victoire en Coupe de France. Un trophée que l'OM n'a plus soulevé depuis 1989.

Propriétaire de l'OM, l'Américain Frank McCourt avait d'ailleurs confirmé mardi, lors d'un échange avec des groupes de supporters, l'arrivée « imminente » du technicien sénégalais sur le banc olympien. Toutefois, cette nomination restait conditionnée à un dernier détail administratif : la validation officielle de la séparation entre Habib Bèye et le Stade Rennais. Cet après-midi, Rennes a signé la lettre de séparation de Bèye, lui permettant ainsi de s'engager avec l'Olympique de Marseille.