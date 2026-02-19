Sénégal: Lettre de politique sectorielle de la jeunesse et des sports - Khady Diène Gaye dresse sa feuille de route

Le stade Léopold Sédar Senghor a accueilli, hier mardi, une rencontre de partage et de validation technique du projet de Lettre de politique sectorielle de développement de la jeunesse et des sports. Présidée par le ministre Khady Diène Gaye, cette rencontre pour le moins stratégique a permis de jeter les bases des interventions de ce département clé pour les cinq prochaines années.

La Lettre de politique sectorielle est un document qui vise à orienter les politiques publiques dans les secteurs prioritaires en impliquant tous les acteurs pour un impact maximal. Cet exercice requiert une corrélation avec le nouveau référentiel des politiques publiques. Ce modèle de développement se traduit dans sa phase quinquennale en une stratégie nationale de développement (Snd) 2025-2029 dont l'objectif global est de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et qui jette les bases de la souveraineté économique.

À ce titre, Khady Diène Gaye, qui présidait hier, mardi, une rencontre de partage et de validation technique du projet de lettre de politique sectorielle de développement de la jeunesse et des sports, a rappelé l'importance de la promotion de l'activité sportive comme vecteur de développement économique et social, favorisant une mobilisation active de la jeunesse et un renforcement de la cohésion nationale.

« L'importance primordiale que j'accorde à la finalisation de cette Lettre de politique sectorielle de développement s'inscrit en droite ligne de la réalisation de projets et programmes innovants et essentiels pour le développement de la Jeunesse et des Sports », a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Ces programmes innovants formalisés à travers les projets prioritaires du département tournent notamment autour du projet d'aménagement des infrastructures sportives de proximité (Isp), du Projet d'autonomisation socio-économique des jeunes (Pasej) et du projet du Centre national de haute performance sportive et d'excellence sportive (Chpe). Des initiatives impactantes et innovantes qui permettent la promotion du sport par et pour une jeunesse au coeur du développement national intégré.

La Lettre de politique sectorielle tire sa source de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 articulé autour de la Stratégie nationale de développement (Snd). Ce qui est essentiel dans cette Lettre de politique sectorielle, rappelle le ministre, c'est de voir l'impact que cela a pu avoir au niveau des populations et particulièrement à la jeunesse. Ainsi, Khady Diène Gaye promet la poursuite du maillage du territoire national concernant les infrastructures sportives de proximité déjà démarrées.

Dans cette perspective, il est prévu de « doter les 550 communes d'infrastructures sportives de proximité et qui concernent le basket-ball, le handball, le volley-ball, le base-ball avec un terrain multifonctionnel et un terrain de basket sans occulter le renforcement du civisme et de la citoyenneté active ». À travers cette Lettre de politique sectorielle, il est prévu une évaluation à mi-parcours prévue en 2027 au milieu de l'année.