Sénégal/Gambie: Pérou et Gambie pour les Lions - Des choix d'adversaires qui interrogent

Ce mercredi 18 février 2026, la Fédération sénégalaise de football a officialisé les deux rencontres amicales du Sénégal pour la fenêtre internationale de mars.

Champions d'Afrique en titre après leur sacre à la CAN 2025, les Lions affronteront le Pérou le 28 mars au Stade de France, avant de recevoir la Gambie trois jours plus tard à Diamniadio.

Sur le papier, ces choix interrogent. Le statut actuel du Sénégal, désormais installé parmi les références du football mondial, laissait espérer des affiches plus prestigieuses. Beaucoup de supporters rêvaient notamment d'un choc face à l'Argentine, championne du monde en titre, ou à une autre grande nation européenne ou sud-américaine.

Après s'être frotté récemment à l'Angleterre et au Brésil en match amical, le Sénégal est en droit d'ambitionner des confrontations face à des sélections du top 10 du classement FIFA afin d'évaluer plus précisément son niveau réel.

Sans faire offense aux adversaires retenus, leur profil paraît en décalage avec les ambitions affichées pour la prochaine coupe du monde. Le Pérou, absent de la scène mondiale depuis le Mondial 2018, traverse une période délicate. La sélection andine a terminé avant-dernière des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2026, avec un bilan largement négatif, et ne sera pas présente aux États-Unis. Quant à la Gambie, elle reste sur une non-qualification pour la dernière CAN, loin de l'élan qui l'avait portée en quarts de finale en 2022.

Ces matchs offrent certes des intérêts sportifs : variété des styles, gestion de la pression à domicile, et opportunité pour le sélectionneur Pape Thiaw d'élargir sa rotation. Mais à moins de quatre mois du Mondial, le Sénégal aurait pu se mesurer à des adversaires d'un calibre supérieur pour jauger plus précisément son niveau face à l'élite mondiale.

Reste à savoir si ces choix relèvent d'une stratégie assumée de montée en puissance progressive ou d'opportunités limitées sur le marché des amicaux. Une chose est sûre, en tant que champions d'Afrique, les Lions sont désormais attendus au sommet, y compris dans la qualité de leurs oppositions.