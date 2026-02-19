Ile Maurice: Geraldo Speville meurt dans une collision avec un taxi

19 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un accident de la route a coûté la vie à Geraldo Speville, habitant Chebel, dans la soirée de mardi. Le drame s'est produit vers 21h40 sur la route Royale, à Coromandel, à proximité des locaux de l'Union tamoule de Maurice.

Un taxi qui se dirigeait vers Beau-Bassin a percuté une motocyclette. Selon les recoupements d'informations, le motocycliste dépassait un véhicule lorsqu'il est entré en collision avec le taxi. À l'arrivée des policiers, le motocycliste, Geraldo Speville, gisait inconscient sur la chaussée.

Les membres du SAMU ont constaté le décès. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital de Flacq, où une autopsie sera pratiquée afin de déterminer la cause exacte de la mort. Les deux véhicules ont subi des dégâts et ont été déposés au poste de police. Les pompiers étaient également présents.

Le conducteur du taxi, âgé de 23 ans, a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Il est actuellement détenu au poste de police de Rose-Hill et devrait donner sa version des faits en présence de son homme de loi. L'enquête policière se poursuit.

