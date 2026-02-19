Ile Maurice: Un sexagénaire hospitalisé après une attaque de guêpes

19 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Un habitant de Quatre-Bornes, âgé de 68 ans, a été admis à l'hôpital mardi, après avoir été victime de multiples piqûres de guêpes à Palma. L'incident s'est produit vers 10 h 30, à l'angle des avenues Merles et Paille-en-Queue. Selon les informations recueillies, l'homme effectuait des travaux de pulvérisation d'herbicides sur un terrain en friche lorsqu'il aurait été attaqué par un essaim.

Alertée, la police s'est rendue sur place vers 14 h 40 et a retrouvé la victime, le visage recouvert de son T-shirt. Interrogé, le sexagénaire a expliqué les circonstances de l'incident.

Les membres du SAMU, sous la responsabilité d'un médecin urgentiste, sont intervenus et ont transporté le sexagénaire à l'hôpital Victoria, Candos, pour des soins. Son état de santé est jugé stable.

