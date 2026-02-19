Ile Maurice: Donald Trump - « Do not give away Diego Garcia ! »

Donald Trump a lancé un nouvel avertissement au Royaume-Uni concernant l'avenir de Diego Garcia, à travers un message publié sur sa plateforme Truth Social. Il s'agit de son deuxième message sur ce dossier sensible, relançant ainsi la polémique autour du statut de l'île et du projet de bail évoqué entre Londres et Maurice.

Le président américain exhorte Londres à ne pas conclure un bail de 100 ans portant sur l'île stratégique de l'océan Indien. Il affirme avoir dit au Premier ministre britannique Keir Starmer que « les baux ne sont pas une bonne chose lorsqu'il s'agit de pays », estimant qu'un tel accord constituerait « une grave erreur ».

Il critique l'idée d'un « 100 Year Lease » avec « whoever it is that is 'claiming' Right, Title, and Interest to Diego Garcia », mettant en doute la légitimité des entités revendiquant des droits sur l'archipel. Selon lui, ces revendications émanent « d'entités jamais connues auparavant » et seraient « fictitious in nature ».

Le chef de la Maison-Blanche insiste sur l'importance stratégique de Diego Garcia, décrite comme « strategically located in the Indian Ocean ». Il rappelle que la relation entre Washington et Londres est « strong and powerful » depuis de nombreuses années, tout en estimant que Keir Starmer « is losing control of this important Island » en envisageant un accord qu'il juge fragile.

Dans un passage plus offensif, Donald Trump évoque le contexte géopolitique et les tensions avec l'Iran. Il affirme que si Téhéran décidait de ne pas conclure d'accord, il pourrait être nécessaire pour les États-Unis d'utiliser Diego Garcia ainsi que la base aérienne de Fairford afin de « eradicate a potential attack by a highly unstable and dangerous Regime ». Selon lui, une telle attaque pourrait viser non seulement le Royaume-Uni, mais également d'autres pays alliés.

Le président américain met en garde contre ce qu'il qualifie de « tenuous, at best, 100 Year Lease », estimant que cette terre « should not be taken away from the U.K. » et que toute cession constituerait « a blight on our Great Ally ». Il conclut son message par un appel direct : « Do not give away Diego Garcia ! »