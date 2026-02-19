Afrique: Coopération judiciaire - Le ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga rencontre à Paris son homologue Gérald Darmanin

Dans le cadre des échanges bilatéraux entre le Congo et la France, un déjeuner de travail s'est tenu le 18 février, Place Vendôme à Paris, entre le garde des Sceaux, ministre congolais de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, et son homologue français, Gérald Darmanin.

Au centre des échanges figurait la révision de la convention de coopération judiciaire qui lie le Congo et la France, deux pays entretenant d'excellentes relations d'amitié et de coopération. De ce fait, les discussions ont principalement porté sur la perspective de la signature d'un nouvel accord de coopération judiciaire.

Les deux parties ont qualifié les échanges de très fructueux. L'accord en vigueur, signé en 1974, sera ainsi renouvelé sur de nouvelles bases afin de tenir compte des évolutions contemporaines et des innovations issues du droit international.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce déjeuner de travail s'inscrit également dans la continuité des rencontres entre les présidents Denis Sassou N'Guesso et Emmanuel Macron. Leur dernière entrevue, au cours de la visite officielle les 23 et 24 mai 2025 à Paris, avait déjà mis en évidence leur volonté commune de renforcer les mécanismes de coopération judiciaire entre le Congo et la France. À cette occasion, les deux chefs d'État s'étaient engagés pour l'ouverture de négociations sur la révision de la convention de coopération judiciaire signée il y a cinquante-deux ans entre les deux pays.

À travers cette initiative, Brazzaville et Paris réaffirment leur engagement à consolider un partenariat judiciaire moderne, efficace et adapté aux défis actuels. La délégation du Congo, conduite par Aimé Ange Wilfrid Bininga, comportait, entre autres, le secrétaire général des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Guy Nestor Itoua, et l'ambassadeur de la République du Congo en France, Rodolphe Adada.

À l'issue de la rencontre, Ange Wilfrid Bininga et Gérald Darmanin ont procédé à un échange de présents symbolisant l'excellence de liens qui unissent le Congo et la France.

« Ravi d'avoir reçu ce matin, place Vendôme, le ministre de la Justice de la République du Congo, Ange Wilfrid Bininga, pour faire le point sur la révision de la convention de coopération judiciaire nous liant depuis 1974. Pour tenir compte des évolutions du droit international et de la criminalité, trois conventions sur l'entraide judiciaire, les extraditions et les transfèrements sont en cours de négociation, avec l'objectif d'une signature à l'été. Je me réjouis de cette nouvelle dynamique co-portée par mon ministère ! », a posté Gérald Darmanin sur son réseau social.