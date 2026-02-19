Congo-Brazzaville: Concertation politique à Djambala - Des recommandations pour renforcer la gouvernance électorale

La concertation politique dont les travaux se sont déroulés du 16 au 18 février à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, a permis aux participants d'adopter plusieurs recommandations et d'exprimer leurs préoccupations devant renforcer la démocratie en République du Congo.

Parmi les recommandations adoptées il y a six anciennes, notamment celles issues de la concertation politique d'Owando en 2021 ainsi que cinq nouvelles pour en faire onze. En effet, les 200 participants se sont rendus compte que sur les treize recommandations formulées à Owando, six ont été exécutées et une est en cours d'exécution.

En effet, au terme des trois jours des travaux axés sur la gouvernance électorale et le découpage administratif territorial, les acteurs politiques et de la société civile ont consensuellement formulé onze recommandations. Il s'agit, entre autres, de la revisitation du cadre légal définissant les critères de détermination du découpage administratif ; la poursuite du processus de découpage administratif ; la revisitation des textes instituant le comité technique d'évaluation de la décentralisation en assurant sa mise en application. Les participants ont aussi suggéré la valorisation des circonscriptions administratives de base (Quartiers et villages) en amorçant le processus de leur dotation en infrastructures abritant leurs sièges.

Les autres recommandations ont porté sur l'application stricte de la loi électorale concernant les dispositions garantissant la transparence, le libre choix par l'électeur de son candidat, l'exacte et la sincérité des résultats ; l'établissement des listes électorales et la distribution des cartes d'électeur avec la plus grande rigueur. A cela s'ajoutent l'introduction de la biométrie électorale ; le plafonnement du financement des campagnes électorales ; le financement des partis politiques ; le financement de la démocratie ; la réduction des taux des différents cautionnements pour chaque élection.

Des préoccupations

Réunis sur le thème « Consolidons la démocratie par des élections libres et transparentes », les participants ont exprimé, par ailleurs, plusieurs préoccupations à l'attention du gouvernement. Au compte desquelles il y a l'édition d'un système de mandats limités pour les membres de la Commission électorale nationale indépendante; le renforcement de la transparence électorale par la prescription de la présence des délégués des candidats dans toutes les instances de compilation des résultats, à commencer par le bureau de vote.

Le but étant, à l'avenir, d'organiser des élections toujours apaisées et crédibles. Les participants ont souligné, ensuite, la nécessité de rédiger une loi électorale nouvelle au lieu de procéder par la modification des textes existants ; la suppression du vote par anticipation ou s'il était maintenu, la proclamation le même jour des résultats ; la tenue du vote général pendant les jours ouvrables et non le dimanche, jour réservé aux cultes.

L'application rigoureuse de la loi électorale, la restauration totale de la gestion des processus électoraux au gouvernement, le réexamen de la loi 40-2025 du 31 décembre 2025 à propos de la candidature aux élections locales, la reconduite de toutes les recommandations non exécutées, en particulier celles concernant la biométrie et le financement des partis politiques, le vote des Congolais de l'étranger font également partie des préoccupations exprimées.

Les acteurs politiques ont évoqué, par ailleurs, l'assouplissement de la mesure de l'implantation des partis politiques dans les départements (Sept au lieu de quinze) ; l'allongement du délai de la campagne électorale jugé trop juste pour sillonner tout le pays à l'effet de faire et de présenter son projet de société ; le pacte républicain ainsi que les principes directeurs pour la réécriture de la loi .