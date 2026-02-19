Afrique Centrale: Tournoi de l'Uniffac U-17 - Le match d'ouverture annulé

Le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac) des moins de 17 ans que Kinshasa abrite a été officiellement lancé le 18 février. Mais le match d'ouverture qui devait opposer la République démocratique du Congo à la Guinée équatoriale n'a pas pu se disputer.

Plus de trois joueurs de la Guinée équatoriale ont été déclarés non éligibles. Le règlement de la compétition est strict à ce propos. « Dans le cadre des contrôles d'éligibilité relatifs à la catégorie U17, des examens IRM ont été effectués sur les joueurs des équipes engagées de la compétition zonale qualificative à la CAN U-17, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur », indique le communiqué.

A l'issue de ces examens, confirme le communiqué officiel, l'équipe de la Guinée équatoriale compte six joueurs déclarés non éligibles « alors que le règlement de la compétition, en son article 27.4, fixe la limite maximale autorisée à trois joueurs. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« En conséquence et dans le strict respect des textes règlementaires, l'Uniffac informe l'ensemble des parties prenantes que le match d'ouverture opposant la République démocratique du Congo vs la Guinée équatoriale est provisoirement annulé. Cette mesure conservatoire est prise dans l'attente de la décision définitive de la CAF, seule compétente pour statuer sur cette question », souligne l'Uniffac, réaffirmant son attachement au respect des règlements, à l'équité sportive et à l'intégrité des compétitions. Qu'à cela ne tienne, le match du Gabon contre le Cameroun a officiellement lancé la compétition.