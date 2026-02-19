Afrique: PAM - Validation du plan stratégique national 2027-2031

19 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a organisé, le 18 février à Brazzaville, en partenariat avec plusieurs ministères, un atelier de validation des principaux axes de son futur plan stratégique au Congo pour la période 2027-2031.

Le nouveau plan stratégique après celui de 2022-2026 sera élaboré autour de deux principaux axes. Le premier sera en lien avec l'assistance humanitaire, la protection sociale adaptative aux chocs et le renforcement de la résilience.

Le second axe, par contre, permettra de renforcer les systèmes et capacités nationales, l'alimentation scolaire avec pour base la production locale et le renforcement des systèmes alimentaires locaux.

Il s'alignera ainsi sur le Plan cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable' (Undaf) 2027-2031. « Au cours de cet atelier, nous allons examiner et valider les principaux effets et activités du futur plan stratégique, discuter des implications pour chaque ministère, convenir des engagements nécessaires et préciser les étapes en vue de la finalisation », a déclaré le représentant du PAM au Congo, Gon Myers, à l'ouverture l'atelier.

L'atelier fait suite à une série de consultations menées auprès des communautés et divers acteurs des domaines d'intervention du PAM. Une première réunion dans ce sens avait eu lieu avec les haut-cadres des ministères et institutions gouvernementales au cours de laquelle avaient été présentés les orientations stratégiques et les changements envisagés par le PAM pour le futur plan stratégique.

Ainsi, pour le directeur général du partenariat au développement près du ministère du Plan, Nitoumbi Aimé Blaise, « cet atelier nous donne donc l'occasion d'expliquer, de partager avec les autres ce que nous faisons et ce que nous entendons faire au cours des prochaines années ».

Précisons que le Plan stratégique en cours est une extension de la période 2019-2023 qui avait connu quatre révisions budgétaires, favorisant son alignement avec l'Undaf et le Plan national de développement 2022-2026. Des révisions qui ont permis d'apporter une meilleure assistance à la population bénéficiaire des interventions mises en oeuvre par le PAM sur cette période.

