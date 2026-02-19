Congo-Brazzaville: Sénat - Pierre Ngolo échange avec une délégation des investisseurs en économie numérique

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a reçu le 17 février, à Brazzaville, une délégation des investisseurs en économie numérique, conduite par le président de la Fédération des Nations unies (UNF), Christophe Giovanetti. Les échanges ont porté sur l'accélération de la transition numérique au Congo.

La délégation des investisseurs a présenté au président de la chambre haute du Parlement la solution technologique portée par la société Tetrix. L'objectif est de permettre à l'État congolais de récupérer les revenus massifs qui lui échappent actuellement sur le marché des télécommunications.

Selon le président de l'UNF, Christophe Giovanetti, une part importante des flux de données, notamment les SMS internationaux envoyés par les géants du Web comme Google ou Meta transitent par des hubs extérieurs (Dubaï, Mumbai), privant l'Etat congolais des taxes légitimes.

« Donc, la technique c'est de créer une passerelle obligatoire et cela ne peut être fait qu'avec l'accord du législatif et de l'exécutif pour que vous puissiez justement capter tout cet argent que vous perdez, parce que c'est une niche que vous n'avez pas l'occasion d'exercer », a-t-il expliqué à la presse, à la sortie de l'entrevue avec le président du Sénat.

Pour lui, cette visite revêt une importance symbolique majeure. Si les échanges avec l'exécutif sont fréquents, la rencontre avec le Sénat souligne le rôle des parlementaires dans la régulation des secteurs d'avenir.

« C'est très important pour nous, en tant qu'organisation internationale avec le statut consultatif auprès des Nations unies, de rencontrer ce qu'on appelle le législatif. Nous avons toujours l'habitude de rencontrer l'exécutif, que ce soit le Premier ministre ou les ministres concernés, mais le législatif, c'est quelqu'un pour nous qui représente la population dans son intégralité », a fait savoir Christophe Giovanetti. L'UNF a réitéré, à cette occasion, son engagement envers ses programmes humanitaires phares en Afrique, notamment au Congo dans les domaines de la santé et du numérique.