Madagascar: Tennis/FMT - Hary Manohisoa Andriantefihasina rafle la mise

Élu hier avec 8 voix sur 8, Hary Manohisoa Andriantefihasina, dit Sisina, prend la tête de la Fédération malagasy de tennis (FMT), avec l'ambition de relancer la discipline en régression.

Le verdict est tombé rapidement lors de l'annonce des résultats de l'élection du nouveau président de la Fédération malagasy de tennis (FMT), qui s'est tenue mercredi dans la salle de presse du Palais des sports Mahamasina. Sur les huit ligues votantes, elles ont toutes accordé leur confiance à Hary Manohisoa Andriantefihasina, qui succède à Naina Zandina Rakotomaniraka.

En moins de quinze minutes, les huit ligues régionales présentes - Vakinankaratra, Boeny, Atsimo Andrefana, Haute Matsiatra, Amoron'i Mania, Atsinanana, Analamanga et Sava - ont exprimé leur choix avec une victoire écrasante.

Dès la première voix jusqu'à la huitième, toutes se sont portées sur Hary Manohisoa Andriantefihasina. Aucun suffrage pour son adversaire, Simon Richard Razafindraibe. La séance a été levée à 11h 46, dans une ambiance d'euphorie générale.

Ancien joueur, multiple champion de Madagascar et champion d'Afrique en 1990, le nouveau président arrive avec une légitimité sportive rare. Entrepreneur de formation, Sisina, de son surnom pour les amis proches, n'a jamais caché sa motivation. « Le tennis m'a tout donné, aujourd'hui c'est à mon tour de rendre au tennis ce qu'il m'a apporté », confiait Hary Manohisoa Andriantefihasina durant la campagne.

Sa vision repose sur un management participatif et une refondation profonde de la discipline. Il s'est entouré d'une équipe technique jugée compétente, avec Dally Randriantefy nommé Directeur technique national (DTN), épaulé par Elanirina Rakotomalala et trois secrétaires généraux aux missions bien définies.

Forte légitimité

Pour Dally Randriantefy, les bases sont solides. «Le nouveau président dispose des moyens nécessaires et entretient une réelle proximité avec les joueurs et leurs parents. Nous allons miser sur la promotion du tennis via les écoles, la dotation en matériel pour les ligues, un classement numérique et des critères de sélection plus transparents», explique le DTN, qui se veut garant de l'éthique et de la moralité dans la discipline.

Candidat malheureux, Simon Richard Razafindraibe a salué le résultat avec fair-play. « Les électeurs ont fait leur choix. Je suis un bon démocrate et je souhaite pleine réussite au nouveau président », déclare-t-il.

L'ancien président de la FMT, Serge Ramiandrasoa, se montre également optimiste. « Sisina a tous les atouts pour le renouveau du tennis malgache. Il est crédible, compétiteur et capable d'attirer des partenaires nationaux et internationaux. La clé sera de savoir s'entourer d'une équipe polyvalente pour redonner au tennis ses lettres de noblesse », affirme-t-il.

Avec une élection obtenue à 100 % des suffrages, Hary Manohisoa Andriantefihasina démarre son mandat avec une forte légitimité. Reste désormais à transformer cet élan de confiance en actions concrètes pour redynamiser un tennis malgache en quête de repères et de performances.