Madagascar: Ramadan et Careme - Le jeûne fait chuter la consommation de viande

Le début du ramadan chez les musulmans et du carême chez les chrétiens est tombé le même jour cette année. Cette coïncidence a eu des répercussions sur la consommation.

Les boucheries et les restaurants à Antananarivo ont connu une affluence réduite hier. À 14 heures, les étals des boucheries à Mahazo restaient encore bien garnis en viande. « La vente a été exceptionnellement faible aujourd'hui. Les clients arrivaient seulement presque toutes les heures et n'achetaient que de petites quantités de viande, contrairement à ce que nous voyons habituellement.

Nous ne pouvons pas encore confirmer le total exact des ventes pour ce jour, car la caisse n'est pas encore clôturée, mais il est clairement inférieur à la moyenne quotidienne. Et c'est le même rythme dans toutes nos boutiques aujourd'hui », indique Mbolatiana Randriantefiarisoa, gérante de la Boucherie Tianay à Mahazo, Analamahitsy et Sabotsy Namehana.

Aux heures d'affluence habituelles, les restaurants ont vu certaines de leurs tables vides. « Nous n'avons même pas encore vendu la moitié de nos plats, alors qu'à cette heure, il ne nous en reste généralement presque plus », explique Chantal Rasaminirina, gargotière.

De nombreux musulmans et chrétiens ont modifié leurs habitudes alimentaires en raison du début du ramadan et du carême. « Je n'ai bu que de l'eau depuis ce matin. Je n'ai pas faim ; il me suffit de méditer le message du Pape », témoigne le père Andrianiaina Coudurier Ratsimbazafy, vicaire de la paroisse Saint-Joseph, à Mahamasina.

Similitudes

Cette église a affiché complet pour la messe du Mercredi des Cendres, marquant le début du carême. Serge, fidèle catholique, raconte avoir exceptionnellement retiré la viande de ses repas à l'occasion du carême, se contentant de légumes.

Chez les musulmans, le jeûne a commencé hier, au lever du soleil. « C'est à 3 h 30 du matin que j'ai mangé la dernière fois », témoigne Issa, un musulman. Les musulmans doivent s'abstenir de manger, de boire, de fumer et d'avoir des rapports sexuels du lever au coucher du soleil, pendant 30 jours consécutifs.

Le sens et la pratique du carême et du ramadan ne sont pas exactement les mêmes. Chez les chrétiens, les restrictions sont partielles, comme la privation de la viande certains jours, et le jeûne n'est pas obligatoire, jusqu'à la fête de Pâques. Les musulmans, par ailleurs, observent un jeûne strict du lever au coucher du soleil tous les jours du mois pour les adultes en bonne santé, incluant nourriture, boisson et parfois d'autres habitudes.

Il existe toutefois des similitudes sur le plan de la spiritualité. Le carême peut être vu comme un temps de maturation et de préparation à la conversion, à prendre ses responsabilités et à faire le bien autour de soi, mais aussi de purifier ses fautes.

Un moment pour se préparer à la fête de Pâques qui célèbre la résurrection de Jésus. « Nous sommes aussi appelés à ressusciter et à renouveler notre foi », souligne un religieux. Quant au ramadan, il représente un temps de purification et de recentrage spirituel, durant lequel les croyants cherchent à se rapprocher d'Allah. C'est également un mois de générosité et de partage. « La privation permet à l'individu de se reconnecter pleinement à sa foi et à sa communauté », expliquent les spécialistes.