Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - Rencontre attendue avec Vladimir Poutine aujourd'hui

Une rencontre au sommet est attendue aujourd'hui au Kremlin. Le président de la Refondation de la République, Michaël Randrianirina, devrait s'entretenir avec Vladimir Poutine à Moscou.

Un rendez-vous hautement symbolique et politiquement chargé. Si la réunion se confirme, il s'agira de la première rencontre officielle entre un chef d'État malgache et le président russe depuis le sommet de Sotchi en 2019. Reçu hier avec les honneurs dans la capitale russe, le chef de l'État malgache inscrit son déplacement dans une séquence diplomatique lourde de sens. Car, au-delà des images protocolaires et des poignées de main, c'est un repositionnement stratégique qui se joue. Un renforcement de la coopération dans le domaine militaire est déjà acté.

Depuis deux mois, la Russie a considérablement intensifié son soutien à Madagascar. En janvier, des armes lourdes ont été livrées, accompagnées d'instructeurs militaires russes. Un signal fort. Mardi dernier encore, deux Antonov russes ont atterri à Antananarivo, transportant un hélicoptère militaire russe Mi-8, des camions et divers équipements. Ce déploiement logistique et militaire s'ajoute à l'annonce d'aides humanitaires supplémentaires, selon l'ambassade de Russie à Madagascar. Moscou affirme vouloir soutenir la Grande Île après le passage dévastateur des cyclones Fytia et Gezani.

L'assistance s'inscrit donc officiellement dans un cadre de solidarité post-catastrophe. Mais l'ampleur et la nature des équipements livrés interrogent. L'hélicoptère Mi-8, appareil polyvalent à usage civil et militaire, ainsi que les armes lourdes, traduisent un renforcement tangible des capacités sécuritaires malgaches.

Cette dynamique marque un tournant dans la coopération bilatérale. La Russie ne cache plus ses ambitions en Afrique. Après le sommet Russie-Afrique de Sotchi en 2019, puis celui de Saint-Pétersbourg en 2023, Moscou multiplie les partenariats sécuritaires sur le continent. Madagascar, positionné au coeur de l'océan Indien, représente un point d'ancrage stratégique aux yeux de Moscou.

Réponse rapide. Pour le chef d'État malgache, Michaël Randrianirina, cette ouverture vers la Russie s'inscrit dans une logique de diversification des partenaires. Face aux pressions économiques et aux défis sécuritaires internes, Antananarivo semble chercher des leviers alternatifs. La coopération militaire et logistique russe offre une réponse rapide. Mais cette relation n'est pas neutre. Elle intervient dans un contexte géopolitique mondial marqué par la guerre en Ukraine et par un affrontement diplomatique croissant entre Moscou et les puissances occidentales.

La visite du chef de l'État malgache à Moscou est suivie de près par les chancelleries occidentales. La présence d'instructeurs militaires russes sur le sol malgache et la livraison d'armes lourdes suscitent inévitablement des interrogations. Madagascar entretient, historiquement, des relations étroites avec l'Union européenne et la France, partenaires majeurs en matière d'aide publique au développement, de commerce et de coopération institutionnelle.

Le rapprochement visible avec Moscou pourrait rebattre certaines cartes diplomatiques. Pour autant, Antananarivo veut faire valoir le principe de souveraineté et le droit de diversifier ses alliances. Plusieurs États africains ont adopté cette posture d'équilibre, jouant sur plusieurs tableaux afin de maximiser leurs marges de manoeuvre. Reste à savoir jusqu'où le régime de Michaël Randrianirina est prêt à aller dans ce rapprochement, et à quel prix diplomatique. Une chose est certaine : à Moscou, aujourd'hui, il ne s'agira pas seulement d'une rencontre, mais d'un signal.