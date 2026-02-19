Madagascar: CUA/CUT - Mobilisation solidaire à Toamasina

19 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Clôture, hier, mercredi 18 février 2026, de la distribution des aides collectées auprès des habitants d'Antananarivo et acheminées par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) au profit des sinistrés de Toamasina, touchés par le cyclone Gezani.

Les opérations se sont tenues au fokontany de Mangarivotra Sud, au Stadium, ainsi qu'à l'EPP Tanambao II. Deux camions transportant les dons ont été accueillis à leur arrivée. Des tickets avaient été remis en amont aux ménages bénéficiaires afin d'assurer le bon déroulement de la distribution.

Collaboration. L'action a été conduite en collaboration avec le maire de Toamasina, le chef de la région Atsinanana, le préfet de police et le BNGRC. Du côté de la CUA, le président du Conseil municipal, les conseillers municipaux et les équipes techniques concernées ont pris part à l'organisation. Parallèlement, les sapeurs-pompiers d'Antananarivo, relevant de la CUA, poursuivent leur appui à la Commune urbaine de Toamasina (CUT) à travers la coupe des arbres déracinés et les travaux de nettoyage, contribuant ainsi à la sécurisation et à l'assainissement des zones affectées.

