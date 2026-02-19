Afrique: Biodiversité - La BAD et le WWF engagés à renforcer la conservation en Afrique

La Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds mondial pour la nature (WWF) ont signé, le 16 février à Nairobi, au Kenya, un nouveau mémorandum d'entente visant à renforcer leur partenariat stratégique.

Cet accord vise à promouvoir un développement respectueux de la nature sur le continent, tout en mettant l'accent sur la protection des ressources naturelles et la résilience face aux changements climatiques.

Le nouveau mémorandum d'entente s'étend sur plus de dix ans. Il traduit l'engagement de la BAD et du WWF à favoriser un développement durable et inclusif en Afrique. Engagé depuis 2011, le partenariat BAD-WWF a déjà produit des travaux de référence, dont des rapports sur l'empreinte écologique et son avenir en l'Afrique. Les deux parties ont soutenu des initiatives dans des domaines tels que la pêche durable, l'économie bleue, et la conservation de la biodiversité, influençant ainsi le dialogue politique à l'échelle continentale.

Le directeur du département Agriculture et Agro-industries à la BAD, Dr Martin Fregene, a souligné la nécessité d'intégrer la nature dans les politiques économiques. « La nature est essentielle aux économies africaines. Ce renouvellement de partenariat nous permettra d'accompagner les gouvernements dans la gestion responsable de leurs ressources naturelles et le renforcement de leur résilience climatique », a-t-il déclaré.

Les deux institutions s'engagent à travailler main dans la main pour aider les pays africains à élaborer des stratégies de développement durable. Les axes de collaboration incluent la finance verte, l'adaptation au changement climatique, et la gestion durable de l'eau ainsi que des ressources énergétiques. Par ailleurs, elles envisagent de produire des recherches communes et de faciliter le partage des connaissances entre les pays africains.

Pour le représentant du WWF, Durrel Halleson, la santé des rivières, forêts et océans est cruciale pour l'avenir de l'Afrique. « Avec la BAD, nous pouvons faciliter les prises de décisions qui favorisent à la fois la prospérité économique et la préservation de la nature », a-t-il assuré