Afrique: Intégration - La Cémac dévoile son plan stratégique 2026/2030

Réuni en session ordinaire le 16 février dernier à Malabo, en Guinée équatoriale, le Parlement communautaire a examiné un rapport sur les performances de cet espace, soulignant des avancées économiques mais aussi des défis structurels majeurs. Face à une croissance stagnante, la Commission présente un plan ambitieux pour revitaliser l'intégration et la coopération entre ses États membres.

Le rapport général sur le fonctionnement de la Communauté a été présenté au Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale(Cémac) par le vice-président de la Commission, Dr Charles Assamba Ongodo. Ce diagnostic de 245 pages révèle à la fois des signes d'optimisme macroéconomique et des mises en garde face à des entraves structurelles persistantes.

Le rapport met en lumière une résilience notable de la zone Cémac, qui bénéficie d'une stabilité monétaire avec une inflation maîtrisée à 2,2 %, bien en dessous du seuil critique de 3 %. Cependant, cette dynamique positive est fragile, comme l'indique le Dr Charles Assamba Ongodo. Avec une croissance régionale de seulement 2,4 % en 2025, le rythme actuel ne permet pas d'impulser les transformations structurelles nécessaires au développement des États membres.

Un des principaux points de préoccupation soulevés concerne la viabilité de l'institution. Le vice-président de la Commission a souligné la faiblesse persistante du recouvrement de la Taxe communautaire d'intégration, avec seulement 59,9 % des recettes attendues perçues en 2025, causant un déficit financier dépassant 263 milliards de FCFA. Ce manque à gagner freine la mise en œuvre de projets intégrateurs essentiels et menace l'autonomie de la Communauté.

Pour surmonter ces obstacles, la Commission propose un plan stratégique 2026-2030 axé sur la modernisation technologique et la digitalisation des procédures douanières afin d'optimiser les recettes et fluidifier les échanges commerciaux. Parallèlement, le renforcement de la libre circulation des personnes est identifiée comme une priorité pour consolider la citoyenneté communautaire et garantir l'indépendance de la Cémac.

Dans un appel à l'action, le Dr Charles Assamba Ongodo a incité les États membres à s'approprier davantage les textes communautaires. Il a souligné que la réussite de l'intégration en Afrique centrale dépendra non seulement de rapports techniques, mais aussi de la volonté collective de transformer les ambitions en résultats concrets pour les populations. Ce nouveau plan représente, ainsi, une opportunité de relancer l'intégration régionale et de répondre aux besoins pressants des États membres.