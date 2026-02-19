Madagascar: Les accidents de travail mieux maîtrisés

« Accompagner les entreprises dans la prévention des accidents du travail, à travers des évaluations, du dépistage et des formations, fait partie des principales missions », indique Hervé Randriamananandro, président du conseil de gestion de l'Espace Sanitaire Interentreprises d'Antananarivo (ESIA). Il s'exprimait à l'occasion de l'ouverture officielle des activités organisées hier à Antsahabe, dans le cadre de la célébration des 20 ans d'existence de l'ESIA, consacrés à la santé des employés et de leurs familles au sein des entreprises membres.

En effet, chaque année, des milliers de travailleurs à Madagascar sont exposés à des risques professionnels évitables : chutes, accidents de machines, exposition à des produits chimiques ou encore conditions de travail précaires.

L'initiative passe par des évaluations régulières des risques professionnels, qui permettent d'identifier les situations dangereuses et de mettre en place des mesures correctives adaptées. Des dépistages médicaux et contrôles de santé sont également organisés pour détecter précocement toute fragilité ou tout problème de santé pouvant affecter la sécurité au travail.

Enfin, des sessions de formation et de sensibilisation sont proposées aux employés et aux encadrants afin de renforcer les bonnes pratiques, d'adopter les gestes de prévention adaptés et de réduire significativement le risque d'accidents. Notamment, selon les données de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS), environ 12 % des accidents enregistrés en 2020 ont eu lieu sur le lieu de travail.

Selon les explications d'Hervé Randriamananandro, l'association, fondée en 2006, n'a cessé d'améliorer la qualité des soins, la prise en charge des travailleurs et la prévention des risques professionnels au profit de ses membres durant ces vingt années. Il a toutefois précisé que le centre assure uniquement les soins de première nécessité et ne propose pas de traitements de longue durée comme les hôpitaux.

À ce jour, environ quatre cents entreprises issues de divers secteurs d'activité sont regroupées au sein de l'association, représentant au total plus de dix-sept mille employés et membres de leurs familles. Il est à rappeler que ce centre de santé au travail est placé sous la tutelle du ministère de la Santé publique et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique.