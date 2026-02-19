Madagascar: Rencontre à Mahazoarivo - Le commerce international comme levier de transformation

Faire du commerce international un levier de la transformation économique de Madagascar. C'est l'axe principal des discussions durant la rencontre entre Herintsalama Rajaonarivelo, Premier ministre, et Pamela Coke Hamilton, directrice exécutive du Centre du commerce international (ITC), hier, à Mahazoarivo. À cet effet, l'idée est de repositionner Madagascar comme une économie productive, compétitive et intégrée aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Selon les informations partagées par la primature, les échanges ont ainsi porté sur l'alignement des priorités nationales avec les instruments d'appui de l'ITC afin d'accélérer la transformation structurelle du secteur privé, ce dernier devant être le moteur de cette transformation économique via le renforcement du commerce international. L'accent sera notamment mis « sur la formalisation, la montée en gamme des filières stratégiques et l'ouverture de nouveaux marchés ».

Changement

Trois priorités économiques du gouvernement ont également été mises en avant durant la rencontre entre le Premier ministre et la directrice exécutive de l'ITC. Il y a la structuration et l'industrialisation des filières agricoles à fort potentiel, le renforcement des Petites et moyennes entreprises (PME) par l'appui à l'accès aux financements et aux marchés, ainsi qu'un renforcement de compétences.

L'intégration aux marchés internationaux, notamment ceux d'Afrique en capitalisant sur les accords comme celui de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), et de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), est le troisième point des priorités gouvernementales. « Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'un changement culturel et institutionnel : passer d'une économie dominée par la recherche de rentes à une économie fondée sur la création de valeur », souligne également la primature.

Dans l'ensemble, la primature se réjouit ainsi du fait que « la rencontre a confirmé une convergence stratégique entre le gouvernement de refondation et l'ITC : faire du commerce un moteur de transformation économique. L'accent mis sur les chaînes de valeur, l'inclusion des PME et l'ouverture de marchés positionne Madagascar sur une trajectoire de croissance durable, ancrée dans la production réelle et la compétitivité internationale ».