Un avion russe a quitté l'aéroport d'Ivato cette semaine avec à son bord du matériel destiné à soutenir Madagascar après le passage des cyclones tropicaux Fytia et Gezani. Parmi le chargement se trouvent notamment un hélicoptère MI-8 et plusieurs camions, qui seront utilisés pour acheminer l'aide vers les zones les plus touchées et faciliter les opérations de secours.

L'ambassade de Russie à Madagascar précise que d'autres cargaisons, comprenant des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, sont attendues dans les prochains jours pour répondre aux besoins urgents des populations sinistrées. Cette initiative souligne l'engagement de la Russie à soutenir Madagascar face aux urgences climatiques et humanitaires.

Parallèlement, le Colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République, a quitté Madagascar à bord d'un avion russe pour se rendre en Russie. Il indique que son déplacement répond à une invitation officielle et reflète la politique étrangère pragmatique de Madagascar, qui vise à coopérer avec tous les pays apportant un bénéfice concret au pays. Il était accompagné de membres du gouvernement et du président de l'Assemblée nationale, marquant l'importance des liens diplomatiques entre les deux nations.