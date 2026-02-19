Madagascar: MNDPT - Des matériaux de construction pour réhabiliter les locaux à Toamasina

La direction régionale du ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications n'a pas été épargnée par le récent passage du cyclone Gezani dans la ville de Toamasina. D'importants dégâts ont été constatés au niveau des infrastructures, avec plusieurs bureaux sérieusement endommagés.

Les agents de ce département ministériel dans la région Atsinanana ont également été touchés. Au total, 17 ménages de collaborateurs ont été sinistrés, selon les informations recueillies auprès de ce département ministériel.

Un élan de solidarité interne. Face à cette épreuve, un élan de solidarité s'est manifesté au sein du personnel du ministère. Les agents ont apporté une contribution, selon leurs moyens, afin de venir en aide aux familles affectées. De son côté, le ministre de tutelle, Mahefa Andriamampiadana, a également effectué un don pour exprimer son soutien aux familles sinistrées. Des produits de première nécessité, composés notamment de riz, de pâtes alimentaires, de bougies, de bouteilles d'eau, d'huile alimentaire et de savon, ainsi que d'autres articles essentiels à la vie quotidienne, leur ont ainsi été distribués.

Par ailleurs, des matériaux et des équipements de construction ont été acheminés depuis Antananarivo afin de réhabiliter les locaux endommagés à Toamasina. Les travaux de remise en état devraient être accélérés pour permettre aux agents de reprendre rapidement leurs fonctions et d'assurer la continuité du service public.