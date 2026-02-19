Madagascar: Jirama à Toamasina - Forte mobilisation des partenaires pour rétablir l'eau et l'électricité

Les travaux de remise en état des infrastructures de la Jirama, endommagées par le cyclone Gezani, progressent sur plusieurs fronts, notamment à Toamasina. Selon les informations communiquées, la moitié des clients concernés bénéficie déjà à nouveau de l'accès à l'eau.

Un signal jugé encourageant, dans un contexte où l'urgence reste de rétablir, le plus rapidement possible, les services essentiels à la population et aux activités économiques. En parallèle, les équipes techniques accélèrent la reconstruction et la reconnexion des réseaux de transport et de distribution d'électricité.

Les efforts se concentrent notamment sur la remise en service des lignes alimentant Farafaty, Cur Barikadimy, Ambalamanasy, Mangarano I et Mangarano II, identifiés parmi les axes prioritaires pour stabiliser le réseau local. L'objectif est de sécuriser progressivement l'alimentation, tout en limitant les interruptions liées aux réparations encore en cours.

Appui des partenaires. La Jirama indique également que les opérations de rétablissement s'étendent désormais à d'autres tronçons, avec un démarrage des interventions visant le retour de l'électricité pour les usagers raccordés aux lignes D5, D2, DV3 et DV4. Ces zones, encore affectées, figurent parmi les prochaines étapes du plan de réhabilitation. Au-delà du volet technique, une réunion de coordination s'est tenue à Toamasina, réunissant des responsables de la Jirama et plusieurs partenaires.

Ont notamment pris part aux échanges la Banque mondiale, EDF, Telma Madagascar et Ambatovy, aux côtés de représentants politiques. Tous ont exprimé leur appui aux équipes mobilisées sur le terrain, appelées à poursuivre les travaux jusqu'au rétablissement complet des réseaux.