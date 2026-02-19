Madagascar: Des canaux d'évacuation débouchés

Les eaux recommencent à bien circuler dans les canaux d'évacuation d'Antananarivo. Des travaux d'entretien et d'amélioration y sont réalisés par l'Autorité pour la prévention contre les inondations dans la plaine d'Antananarivo (APIPA).

Le canal GR, long de 14 km, s'étend du barrage de Tanjombato jusqu'à Soavimasoandro et alimente en eau les zones agricoles de la rive droite du fleuve Ikopa, notamment pendant la saison culturale. Depuis janvier, les opérations de curage et de nettoyage ont été engagées dans les secteurs sensibles tels qu'Ilanivato, Andohatapenaka et Anosivavaka, afin de garantir une circulation fluide des eaux en prévision de la saison des pluies, indique l'APIPA.

Le canal draine également les eaux de ruissellement des bassins de rétention de Maroroho, Tsimbazaza et d'Ankazotoho, tandis que des dispositifs spécifiques ont été prévus pour gérer les autres zones traversées.

Sur place, les équipes n'hésitent pas à descendre directement dans le canal, les pieds et parfois jusqu'aux hanches immergés dans l'eau boueuse. Ils retirent les boues, jacinthes d'eau et déchets qui obstruent le passage. À Ilanivato et dans les zones les plus encombrées, des engins lourds viennent en appui.

Intensification

Parallèlement, les travaux se poursuivent sur le canal d'Andriantany, notamment en amont du pont d'Ampefiloha, où des interventions mécanisées sont en cours. Face à l'accumulation importante de déchets, des moyens lourds ont été mobilisés : une pelle mécanique pour le curage et des camions pour évacuer les déchets vers des sites prévus à cet effet. « Les équipes retirent boues et détritus pour élargir le passage de l'eau, améliorer son écoulement et réduire le risque de crues, particulièrement en période de fortes précipitations », indique une source auprès de l'APIPA.

Profitant du beau temps, les équipes ont intensifié cette semaine les opérations à Ampefiloha et dans les zones voisines, notamment le secteur de III G Hangar et le fokontany Lalamby. Les déchets retirés sont triés et transportés vers les sites prévus, assurant ainsi une circulation optimale de l'eau.

Ces opérations sont saluées par les habitants, qui rappellent toutefois la nécessité d'un suivi régulier. « Je trouve très bien que les équipes soient ici pour nettoyer le canal, c'est une initiative qui nous soulage vraiment », confie Rasoanirina, riveraine d'Ampefiloha. « Mais malheureusement, chaque année, ces déchets et la boue s'accumulent, provoquant les inondations lors des pluies. Il faudrait que ce nettoyage devienne régulier pour que notre quartier soit vraiment protégé ».

Les autorités appellent la population à s'impliquer activement dans ces opérations de curage, en évitant de jeter des déchets dans les canaux et en signalant toute obstruction constatée. Elles soulignent que la protection de la ville et de ses habitants ne dépend pas uniquement des équipes de nettoyage, mais aussi de la vigilance et de la responsabilité de chacun, afin de limiter les risques d'inondations et d'assurer un écoulement optimal des eaux, surtout pendant la saison des pluies.