Madagascar: Gestion des déchets - Les fokontany sous-équipés

Les déchets s'accumulent dans les canaux et les ruelles de plusieurs fokontany à Antananarivo-ville. « La plupart de nos quartiers ne disposent pas de bacs à ordures, car les véhicules ne peuvent pas y accéder. Le bac le plus proche se trouve à 800 mètres du fokontany. Face à cette distance, les habitants jettent leurs déchets dans les canaux plutôt que de parcourir un long trajet », expliquait hier le chef fokontany d'Ankasina.

Cette situation n'est pas isolée. De nombreux quartiers de la capitale sont confrontés au même manque d'équipements pour la collecte des ordures, ce qui pousserait les habitants à déposer leurs déchets dans l'espace public ou les canaux. Ces mauvaises habitudes ont des répercussions sur la santé publique et sur la qualité de vie de la population.

Pour remédier à ce problème, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et la Commune urbaine d'Antananarivo ont lancé la compétition Fokontany Madio, hier, à Havoria Anosy. Cette initiative est organisée sous l'égide de Elisa Randrianirina, épouse du président de la Refondation de la République de Madagascar.

L'initiative vise à encourager des gestes simples mais essentiels, comme le nettoyage des rues, l'entretien des foyers, l'assainissement des latrines et la bonne gestion de l'eau potable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La compétition se déroulera sur deux mois, du 19 février au 19 avril 2026, et des prix importants seront attribués aux trois fokontany les plus méritants.