Madagascar: Rallye des voitures historiques - Des épreuves de nuit parmi les innovations

Des nouveautés en perspective. Le Comité d'organisation des rallyes historiques à Madagascar (CORAHM) apporte des innovations à chaque édition. La version 2026 du rallye des voitures historiques de régularité revêtira un caractère particulier à l'occasion de son cinquième anniversaire, célébrant un rendez-vous mécanique mêlant sport et tourisme.

Prévue les 15, 16 et 17 mai, cette édition se déroulera, comme chaque année, sur la RN7 et la RN1, avec une distance totale de plus de 500 km durant les trois jours de course de régularité. La première journée, les concurrents emprunteront la RN1, de la capitale vers Sakay en passant par Ampefy. Les équipages rallieront Faratsiho à la deuxième journée avant de retourner à Antananarivo à la troisième et dernière journée.

Une toute première : le comité d'organisation proposera le deuxième jour, samedi, « un parcours inédit et exigeant, avec des épreuves de nuit alliant régularité, précision, navigation et endurance, dans le respect de l'esprit VHR et de la valorisation du patrimoine automobile malgache », peut-on lire sur sa page Facebook.

Formation pratique

Par ailleurs, une journée récréative de formation sera au programme deux mois avant l'événement.

« Le CORAHM organisera une journée de formation pratique sur terrain le 15 mars à Antanetibe Mahazaza, à Mahitsy, sur la RN4, sur un tracé dédié de 5 km », souligne le comité d'organisation. Cette journée est dédiée aux nouveaux équipages comme aux passionnés confirmés souhaitant se préparer dans les meilleures conditions au rallye de régularité.

La précédente édition a été marquée par l'intégration de la catégorie VHR sportive et la participation d'un équipage étranger venant de France, formé par Denis Bernard, co-piloté par son fils, au volant d'une Golf GTI. Les éditions précédentes ont toutes vu la participation du champion du monde en WRC, Didier Auriol, ainsi que du multiple champion malgache Jean-Yves Ranarivelo, dit « Joda ». Le comité d'organisation avait également lancé l'utilisation des transpondeurs depuis la troisième édition en 2024.

La version 2025 a vu la participation de soixante-six équipages, dont seize engagés dans la catégorie sportive. Les concurrents sont répartis dans quatre catégories, selon la date de mise en circulation des véhicules, comprise entre 1960 et 1989.