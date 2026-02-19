Madagascar: Épidémie de bronchiolite - Les premiers soins et les transferts gratuits

19 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'hospitalisation des enfants atteints de bronchiolite à Antananarivo est facilitée. Les premiers soins ainsi que le transfert vers le Village Voara Andohatapenaka sont gratuits pour les patients pris en charge dans les Centres hospitaliers universitaires (CHU), selon une source auprès du ministère de la Santé publique, hier.

Seuls les hôpitaux pédiatriques sont autorisés à effectuer les premiers soins. Le transfert vers le Village Voara, ouvert exceptionnellement pour faire face à l'afflux de patients durant cette épidémie, se fait uniquement sur prescription médicale.

Le Village Voara est prévu pour accueillir ses premiers patients transférés dès aujourd'hui. Hier, le ministère de la Santé publique a finalisé les préparatifs pour son ouverture. Le centre peut recevoir une cinquantaine d'enfants, une capacité qui pourrait être portée à soixante-dix, grâce aux 35 concentrateurs d'oxygène disponibles pour soixante-dix patients.

Dans les hôpitaux pédiatriques, la forte affluence provoque un surnombre de trois à quatre enfants par lit. Selon des professionnels de santé, cette épidémie, qui commence annuellement au mois d'octobre, pourrait se poursuivre jusqu'au mois d'avril.

