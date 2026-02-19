Madagascar: Tennis de table/African Ranking - Hanitra Raharimanana classée septième

Dans le top 10. La Confédération africaine de tennis de table, ou l'ITTF Africa, a publié lundi le classement actualisé en individuel. La multiple championne d'Afrique de la zone Est, l'expatriée de France, Hanitra Karen Raharimanana, est en dents de scie dans le top 10. Elle occupe désormais la septième place sur le continent africain et la 149e au classement mondial. Karen s'était déjà hissée au sixième rang lors de la précédente actualisation, au mois d'octobre, et à la 10e place en septembre de l'an passé.

Le top 3, formé par un trio égyptien, reste inchangé. Classée 27e mondiale, Hana Goda conserve le fauteuil de leader devant ses compatriotes, Dina Meshref (45e mondiale) et Mariam Alhodaby (77e mondiale).

Chez les hommes, deux pongistes de la Grande Île, également des expatriés, se trouvent dans le top 15 du classement individuel. L'olympien de Paris 2024, Fabio Rakotoarimanana, a perdu trois places et occupe actuellement la 11e place en Afrique et la 172e place mondiale. Son coéquipier, champion d'Afrique de l'épreuve de double en 2024, Antoine Razafinarivo, conserve pour sa part le 14e rang et il est classé 190e au classement mondial.

Dans le top 3, l'Égyptien Omar Assar, classé 32e mondial, grimpe d'une marche et se trouve en tête du nouveau classement devant l'ancien leader, le Nigérian Quadri Aruna, 35e mondial. L'Égyptien Youssef Abdelaziz, 52e mondial, complète le podium.