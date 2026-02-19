Madagascar: Services douaniers - La riposte post-cyclone Gezani enclenchée à Toamasina

Une délégation de haut niveau a été dépêchée à Toamasina par la DGD (Direction générale des douanes) pour constater de visu les impacts du cyclone Gezani et sécuriser la continuité du service public.

Conduite par le DG Antoine Randrianjafy, la délégation a rencontré les receveurs des douanes ainsi que les agents en poste, avec un double objectif : évaluer l'ampleur des dégâts et arrêter, sans délai, les priorités d'intervention. La mission a couvert plusieurs points jugés sensibles pour la chaîne de contrôle et de facilitation des échanges. Les visites ont notamment concerné les bureaux 21TO, 22TP et 25BT, la brigade de surveillance, ainsi que différents sites stratégiques du port de Toamasina.

La délégation s'est rendue au scanner export, au scanner import et au poste de contrôle de l'administration des douanes au niveau du portail du port, un maillon essentiel pour le suivi des entrées et sorties de marchandises. L'enjeu, pour l'Administration, est de maintenir des opérations fiables, tout en rétablissant rapidement des conditions de travail minimales pour les équipes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Solutions. À l'issue des constats, des mesures d'urgence ont été enclenchées. Un appui a été annoncé en faveur des agents sinistrés, tandis que le remplacement d'équipements informatiques endommagés a été engagé au poste de contrôle des flux, au portail du port. Au bureau 21TO, un renouvellement du mobilier et du matériel informatique a également été décidé.

Ce site, fortement affecté, poursuit actuellement ses activités grâce à un groupe électrogène, signe des difficultés encore présentes en matière d'alimentation et de fonctionnement normal des installations. Le DG des douanes a, par ailleurs, élargi les discussions aux infrastructures relevant de Galana Pétrole et de Sherritt International, liées au complexe Ambatovy.

Des réunions ont été tenues avec leurs responsables pour exiger une mise en conformité et des aménagements permettant d'assurer des conditions appropriées au bénéfice des bureaux 22TP et 25BT. Au final, cette descente à Toamasina se veut une réponse opérationnelle aux urgences post-cycloniques : soutien humain, remise en état des moyens de contrôle et clarification des responsabilités, afin que la reprise des infrastructures externes permette un retour complet à la normale.