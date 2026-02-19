Madagascar: Phénomènes météorologiques - Le pays étend et modernise ses réseaux d'observation

Le récent passage du cyclone Gezani rappelle l'importance, pour un pays insulaire comme Madagascar, de disposer de données fiables sur les phénomènes météorologiques et de renforcer la capacité d'anticipation face aux phénomènes extrêmes. Un domaine dans lequel le projet Hydromet COI œuvre dans le pays.

Réuni hier à Ivandry, Antananarivo, le Comité de pilotage national de ce projet a marqué une étape clé dans la modernisation de la chaîne hydrométéorologique. De l'observation à l'alerte au dernier kilomètre, l'objectif consiste à sauver des vies et à protéger les biens grâce à des alertes plus précoces et mieux ciblées.

Mis en œuvre par la Direction générale de la météorologie et coordonné par la Commission de l'océan Indien, le projet Hydromet COI modernise et étend les réseaux d'observation météorologique, hydrologique et océanographique.

Il permet de produire des données fiables, partagées en temps réel, utiles à la prévision et à la décision publique. Le projet améliore ainsi la modélisation et la diffusion d'alertes jusqu'aux communautés exposées. Un centre opérationnel fonctionnant 24 h/24 garantira la continuité du service en période de crise. Soutenu par l'Agence française de développement, l'Union européenne et le Fonds vert pour le climat, Hydromet COI prévoit des équipements en 2026 pour renforcer la résilience nationale.