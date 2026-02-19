Madagascar: Phénomènes météorologiques - Le pays étend et modernise ses réseaux d'observation

19 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Le récent passage du cyclone Gezani rappelle l'importance, pour un pays insulaire comme Madagascar, de disposer de données fiables sur les phénomènes météorologiques et de renforcer la capacité d'anticipation face aux phénomènes extrêmes. Un domaine dans lequel le projet Hydromet COI œuvre dans le pays.

Réuni hier à Ivandry, Antananarivo, le Comité de pilotage national de ce projet a marqué une étape clé dans la modernisation de la chaîne hydrométéorologique. De l'observation à l'alerte au dernier kilomètre, l'objectif consiste à sauver des vies et à protéger les biens grâce à des alertes plus précoces et mieux ciblées.

Mis en œuvre par la Direction générale de la météorologie et coordonné par la Commission de l'océan Indien, le projet Hydromet COI modernise et étend les réseaux d'observation météorologique, hydrologique et océanographique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il permet de produire des données fiables, partagées en temps réel, utiles à la prévision et à la décision publique. Le projet améliore ainsi la modélisation et la diffusion d'alertes jusqu'aux communautés exposées. Un centre opérationnel fonctionnant 24 h/24 garantira la continuité du service en période de crise. Soutenu par l'Agence française de développement, l'Union européenne et le Fonds vert pour le climat, Hydromet COI prévoit des équipements en 2026 pour renforcer la résilience nationale.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.