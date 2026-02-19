Madagascar: Volley/Championnat CAVB Zone 7 - Un soutien présidentiel de 150 millions d'ariary au GNVB

Le Président de la refondation de la République, Michaël Randrianirina, a reçu mardi dernier la délégation du club de la Gendarmerie nationale volley-ball (GNVB) avant son départ pour les Seychelles. À cette occasion, il a adressé ses bénédictions aux joueurs et octroyé une aide de 150 millions d'ariary pour soutenir leur participation à la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7. Un geste fort qui traduit la volonté des autorités de voir Madagascar briller à nouveau sur la scène régionale.

Le club de la Gendarmerie nationale volley-ball (GNVB) s'apprête à défendre les couleurs malgaches lors de la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7, prévue du 27 février au 7 mars à Victoria, aux Seychelles. La délégation, composée des équipes masculine et féminine ainsi que du staff technique, a été reçue mardi dernier par le président de la Refondation de la République, Michaël Randrianirina, en présence des hauts conseillers. À cette occasion, le chef de l'État a adressé ses encouragements aux joueurs et a remis une aide financière de 150 millions d'ariary pour soutenir la préparation et le déplacement.

« Nous vous bénissons et attendons de vous de bons résultats, afin que l'honneur de la Nation soit porté haut », a-t-il déclaré. Le GNVB n'est pas un novice dans cette compétition. Depuis sa création en 2012, l'équipe masculine a déjà remporté 13 titres nationaux et trois sacres de la Zone 7 (2015, 2018 et 2019). Lors de la dernière édition, à Maurice, elle avait terminé vice-championne, battue en finale par le Tampon Gecko Volley Club de La Réunion.

L'équipe féminine, quant à elle, compte trois titres nationaux et a déjà décroché une place de finaliste dans la Zone 7 depuis sa création en 2022. Cette année, la délégation du GNVB sera forte de 14 joueurs chez les hommes et 14 chez les dames, encadrés par leurs techniciens et dirigeants. Le départ est prévu pour le 25 février. Avec un mélange de jeunesse et d'expérience, le GNVB nourrit l'ambition de ramener le trophée sur la Grande île et de redonner à Madagascar son prestige dans l'océan Indien.