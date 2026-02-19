Maroc: Berlinale 2026 - Les séries marocaines affichent leurs ambitions internationales

Les séries marocaines ont été à l'honneur dans le cadre du "Berlinale Series Market", volet consacré aux séries de l'European Film Market (EFM), organisé à l'occasion de la 76e édition du Festival international du film de Berlin (12-22 février), lors d'une rencontre réunissant producteurs marocains et professionnels internationaux.

Après les longs métrages et les films documentaires, c'était au tour des séries de monter en scène, lundi soir, sur le marché berlinois, avec pour objectif d'attirer des coproductions internationales, d'assurer leur distribution à l'étranger et de nouer des partenariats avec des distributeurs et diffuseurs internationaux.

Placée sous le thème "Moroccan Series on the Rise : From Local Success to Global Ambitions", la rencontre a permis de présenter plusieurs séries marocaines portées par une ambition claire d'exportation et de rayonnement international, au Cinemaxx, où étaient réunis acheteurs, vendeurs et broadcasters venus prospecter de nouveaux contenus.

Les participants marocains, notamment Khadija Alami, Karim Debbagh et Lamia Chraibi, aux côtés de leurs homologues allemands, ont également souligné les forces, les défis et les opportunités internationales des séries marocaines, en mettant en lumière des projets ambitieux et leur potentiel de coproduction.

Cette vitrine a proposé une vue d'ensemble de l'écosystème des séries marocaines, en explorant les évolutions structurelles et stratégiques nécessaires pour passer d'un modèle principalement local à des productions orientées vers le marché mondial, dans un contexte où l'industrie marocaine entre dans une nouvelle ère, selon les participants.

Intervenant à cette occasion, la productrice Khadija Alami a partagé son expérience à travers la production en cours d'une nouvelle série policière qui relate l'histoire d'une unité d'élite chargée de lutter contre la grande criminalité et de traquer des figures influentes du crime organisé. Elle a évoqué le choix du genre, les modèles de production innovants, l'ambition créative malgré des contraintes budgétaires, ainsi que les stratégies de visibilité et de distribution à l'international pour ce projet, qui sera d'abord diffusé au Maroc.

Pensé dans une perspective d'internationalisation, ce projet est en mesure de rivaliser avec les standards des grandes plateformes et chaînes internationales, tant sur le plan narratif que technique, a-t-elle expliqué.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Alami a mis en avant la maturité de l'industrie marocaine des séries, estimant qu'elles peuvent désormais être exportées et distribuées à l'international, au même titre que des productions internationales tournées au Maroc.

La productrice, qui partage sa vie entre le Maroc et Los Angeles, a également souligné l'importance de valoriser la diversité des paysages du Royaume dans la stratégie d'internationalisation, au-delà des images stéréotypées de la ville ou du désert.

Selon Mme Alami, cette diversité constitue un levier supplémentaire pour porter les productions nationales vers les marchés internationaux. Elle a par ailleurs qualifié "d'extraordinaire" la sélection de sa nouvelle série au Series Market, relevant qu'il s'agit d'une première dans ce format organisé en marge du Festival de Berlin, où les acheteurs et diffuseurs internationaux viennent visionner des œuvres et conclure des acquisitions.

Mme Alami a également fait état d'intérêts déjà manifestés et exprimé l'espoir que cette série soit acquise à l'international pour ainsi ouvrir la voie à d'autres productions marocaines, soulignant que les créateurs nationaux disposent des capacités nécessaires pour s'imposer à l'étranger, à condition de bénéficier des moyens adaptés.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des travaux de l'EFM, volet professionnel B2B de la Berlinale, qui accueille cette année le Maroc comme pays à l'honneur, premier pays africain à recevoir cette distinction.

Sur plusieurs jours et à travers différentes rencontres, les diverses composantes et catégories de l'industrie cinématographique marocaine ont été présentées à une large audience de professionnels issus de différentes régions du monde.