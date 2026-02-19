Madagascar: Tsiry Manantena Rakotomalala retrouve le poste de DTN

La Fédération malagasy d'athlétisme (FMA) a une nouvelle fois confié la Direction technique nationale à Tsiry Manantena Rakotomalala. Cette nomination a été officialisée par une note signée le 18 février par la secrétaire générale de la FMA, Julie Bemanajara, avec effet immédiat.

« L'étude de votre dossier de candidature et différents entretiens ont favorablement retenu notre attention. Aussi, avons-nous le plaisir de vous informer que nous vous accordons le poste de Directeur technique national au sein de la Fédération malagasy d'athlétisme », précise la correspondance adressée au technicien.

Ancien DTN pendant huit ans sous la présidence de Norolalao Andriamahazo, puis trois ans avec Christian Razafimahefa, Tsiry Manantena Rakotomalala connaît parfaitement les rouages de l'instance. Son retour intervient naturellement après la réélection de la présidente Norolalao Andriamahazo à la tête de la FMA.

« C'est un honneur, mais cela demande de grands défis avec la situation actuelle de l'athlétisme. D'importants travaux nous attendent, notamment des formations et recyclages pour les officiels techniques, les entraîneurs et les athlètes. D'ici la fin de la semaine, nous prévoyons d'accélérer la publication du programme d'activités », confie le nouveau DTN.

Sa mission s'annonce stratégique pour structurer et dynamiser l'athlétisme, avec en ligne de mire les grandes échéances que sont les JIOI 2027 aux Comores et les JO 2028 à Los Angeles.