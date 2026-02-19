Madagascar: Antaniavo - Des escrocs piègent un passant avec du faux or

Un passant a été victime d'une tentative d'escroquerie hier dans le secteur du poste de police avancé d'Antaniavo. Alors qu'il empruntait le couloir dit « de la Mort » à Malacam, il s'est retrouvé entouré de trois individus qui ont mis en scène la découverte d'un billet de 5 000 ariary enveloppé dans un sachet.

Feignant une bénédiction divine, ils lui ont proposé de partager la somme et l'ont conduit près de l'école primaire publique d'Antanimena. Sur place, ils ont sorti un flacon contenant une poudre métallique qu'ils présentaient comme de l'or, prétendant vouloir la vendre au prix exorbitant de 400 000 ariary le gramme.

Soupçonnant immédiatement une arnaque, la victime a alerté la police. À l'arrivée des Forces de l'ordre, les trois complices ont pris leurs jambes à leur cou, mais l'une des femmes a été interpellée et conduite au poste de police responsable de la circonscription. Lors de son arrestation, les agents ont découvert en sa possession un billet de 100 ariary contenant une poudre de couleur dorée.

L'enquête bat actuellement son plein pour retrouver les autres membres du groupe.