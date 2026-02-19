Madagascar: Nuit de la solidarité - Les artistes au secours de Toamasina

Les 20 et 21 février 2026, des artistes se mobiliseront à Antananarivo pour soutenir les sinistrés de Toamasina frappés par le cyclone Gezani.

Face à l'urgence humanitaire provoquée par le passage du cyclone Gezani, la scène artistique malgache répond d'une seule voix. Les 20 et 21 février, la première édition de la « Nuit de la Solidarité » réunira plusieurs artistes à la City et au Glacier, à Antananarivo, dans un élan collectif en faveur des habitants de Toamasina durement touchés par la catastrophe.

Portée par l'association Mpanakanto Miray Feo Madagasikara, cette initiative solidaire proposera trois spectacles ouverts au public, sans réservation. Des urnes seront disposées à l'intérieur et à l'extérieur des lieux de représentation afin de permettre à chacun d'apporter une contribution supplémentaire. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée aux victimes du cyclone.

« Le talent est ce que nous pouvons offrir », a affirmé Jaojoby, soulignant l'engagement du monde artistique aux côtés de la population sinistrée.

Fondée en 2025 dans la continuité de précédentes actions solidaires, notamment en faveur de Toliara, l'association Mpanakanto Miray Feo Madagasikara regroupe aujourd'hui 400 artistes issus de divers horizons musicaux. Pour cette première édition, plusieurs figures de la scène nationale ont déjà confirmé leur participation, parmi lesquelles Melky, Lôla, Wendy Catalina, Jaojoby, Caesar et Stéphanie, ainsi que de nombreux autres artistes.

Présentée comme un rendez-vous appelé à s'inscrire dans la durée, la Nuit de la Solidarité ambitionne de devenir un mouvement pérenne. Les artistes souhaitant prendre part aux prochaines actions sont invités à se rapprocher de l'association.

Au-delà des performances musicales, l'événement se veut un véritable élan national, où l'art devient un instrument d'entraide, de résilience et d'espoir pour les sinistrés de Toamasina.