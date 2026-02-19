Madagascar: Mille mètres de canaux à récurer

Mieux vaut tard que jamais ! Les travaux de curage des canaux autour de la ville de Mahajanga-be ont démarré depuis lundi.

Le projet est réalisé par la commune de Mahajanga avec l'appui financier du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène.

« Mille deux cents mètres de canaux et de conduites vont être curés grâce à la coopération avec le ministère de l'Eau. La durée des travaux est fixée à dix jours. Une entreprise se charge de ces travaux », a expliqué le maire de la ville de Mahajanga.

Les inondations n'affectent pas uniquement les bas quartiers de différents fokontany, mais surtout la grande ville de Mahajanga-be, dans la zone commerciale.

Lors du passage du cyclone tropical Fytia, les crues ont débordé de nulle part et envahi toutes les rues du fokontany de Mahajanga-be, particulièrement autour du rond-point de la nouvelle route du port à Ampasika, comme à chaque période de pluies. Le pire a été l'inondation devant la prison de Marofoto, jusqu'au bazar de Marolaka, et à l'opposé, devant l'EPP Barday à Ampasika.

Du jamais vu en soixante ans, car l'eau était montée jusqu'aux hanches pour certains.

Des mains d'oeuvre employées par la commune de Mahajanga sont en train de curer et de nettoyer les déchets du côté de la société de revente de médicaments à Ambovoalanana, en face du bazar de Marolaka.

Les canaux devant le terrain de tennis, près de l'Hôtel de Ville, en passant devant le siège de la Croix-Rouge, en face de la clôture du lycée Philibert Tsiranana, jusqu'au jardin Santatra et devant la cathédrale de Mahajanga-be, contenaient des tonnes de boue et de terre, des ordures ainsi que des sachets en plastique, qui ont été enlevés depuis lundi.

Impraticable

Cet axe est impraticable en période de pluies, tant pour les véhicules que pour les piétons. Les eaux s'accumulent sur la voie publique et jaillissent des trottoirs jusqu'aux jambes.

La situation s'étend également jusqu'au carrefour de Mahajanga-be, devant la caserne de la Gendarmerie nationale, Jean-Philippe. La route est recouverte de sable sur plus de vingt centimètres d'épaisseur sur plus de deux cents mètres, depuis derrière la cathédrale et également en direction du tribunal.

Ce n'est pas tout : la route devant la grande distribution Leader Price à Mahajanga-be, jusqu'au bâtiment des Postes et Télécommunications, est envahie par des crues de cinquante centimètres de profondeur à chaque orage ou cyclone.

« Cette opération arrive trop tard, car tous les ans, la même situation de désastre et d'inondation se produit. Mais les responsables qui se sont succédé n'ont jamais fait de l'assainissement et du curage des canaux leur priorité pour prévenir ce genre de problème », a constaté un habitant de Mahajanga-be.

Les usagers et habitants ne respectent pas non plus les règles d'hygiène et de propreté : les déchets et ordures sont jetés dans les canaux. Un changement de mentalité est crucial pour tout le monde.