Burkina Faso: Site Faso Yaar de Ouagadougou - Des produits de grande consommation disponibles à prix règlementé

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda, a officiellement lancé l'opération spéciale de vente de produits de grande consommation de la nouvelle société Faso Yaar, mercredi 18 févier 2026, à la ZAD de Ouagadougou.

Les populations burkinabè peuvent, désormais, acheter des produits de grande consommation à des prix règlementaires. En effet, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda, a officiellement lancé l'opération spéciale de vente des produits de la nouvelle société Faso Yaar, mercredi 18 févier 2026. A la boutique Faso Yaar située à la ZAD, les consommateurs peuvent se procurer de l'huile de coton et de soja, du sucre ainsi que des jus à un juste prix.

Pour le ministre Poda, c'est la seconde fois, en deux années consécutives, que son département lance une telle opération de vente, notamment dans cette période importante et sacrée de jeûne, aussi bien pour les fidèles musulmans que pour les fidèles chrétiens.

« Il s'agit d'une période où la demande pour certains produits de grande consommation est très forte. Donc, il est du rôle du gouvernement, à travers le ministère en charge du commerce, de travailler à ce que ces produits puissent être disponibles et accessibles », a-t-il soutenu. Pour l'opération en cours, le ministre chargé du Commerce a confié avoir instruit la nouvelle société Faso Yaar de prendre les dispositions utiles pour

organiser la vente des produits identifiés sur tout le territoire national. Il a assuré, à cet effet, qu'une soixantaine de points de vente seront ouverts dans 30 localités. « C'est une opération provisoire qui est en train de s'implanter progressivement. Et nous travaillons à couvrir toutes les localités », a-t-il précisé.

M. Poda a félicité et remercié toutes les structures qui ont travaillé pour le lancement de l'opération. Outre la société Faso Yaar, il a mentionné la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), la Nouvelle Société sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO), la Société nouvelle huilerie et savonnerie (SN-Citec), la société Afridia à travers la marque Malia et la société Dafani qui ont collaboré avec son ministère. « Il y a des produits importants tels que le sucre, l'huile, les jus. Très bientôt, le savon sera également disponibilisé et vendu au prix réglementé », a promis le ministre chargé du Commerce.

Bassibiri Ilboudo est le premier client de la société Faso Yaar. Il a exprimé sa satisfaction pour avoir acheté des produits suivant une procédure de souscription simple et rapide. « Ici, les produits sont moins couteux. J'ai acheté un carton de sucre et un carton du jus Dafani et un carton contenant des bidons d'huile de 5 litres. Ce sont des aliments produits au Burkina Faso. En les consommant, nous contribuons au développement de notre pays », s'est-il réjoui. M. llboudo a souhaité que le gouvernement ouvre d'autres sites de vente de produits céréaliers comme le sorgho, le et le afin de soulager surtout les personnes vulnérables.