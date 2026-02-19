Sénégal: L'école sénégalaise d'hier à demain

opinion

Le thème de l'école aujourd'hui est d'une actualité et d'une pertinence indiscutables. À l'ère de la mondialisation, de la révolution numérique et de l'économie du savoir, la maîtrise des connaissances et des compétences constitue le principal levier de développement des nations. Les pays les plus avancés comme les grandes multinationales investissent massivement dans la recherche, l'innovation et la formation. Dès lors, l'école apparaît comme le socle sur lequel repose tout projet de progrès économique, social et culturel.

Selon le dictionnaire Le Grand Robert, l'école est un « établissement dans lequel est donné un enseignement collectif ». Cette définition, bien que correcte, demeure restrictive. L'école ne se réduit pas à un bâtiment ni à un simple espace d'instruction. Elle est avant tout une institution sociale fondamentale dont la mission dépasse la transmission des savoirs. Elle prépare les jeunes générations à s'intégrer dans la société, à participer à la vie économique, à comprendre leur environnement et à exercer pleinement leur citoyenneté.

L'école assure ainsi une double fonction : Une fonction de socialisation, en transmettant les valeurs, les normes et les règles qui fondent la cohésion sociale ; une fonction de promotion individuelle, en permettant à chacun, indépendamment de son origine sociale, d'accéder à la connaissance et d'améliorer sa condition. À ce titre, l'école est un instrument de perpétuation mais aussi de transformation de la société. Elle façonne les élites, forme les cadres, structure les mentalités et prépare l'avenir. C'est pourquoi elle constitue, dans toutes les sociétés modernes, un enjeu stratégique majeur.

Au Sénégal, l'école moderne, par opposition à l'école coranique plus ancienne, remonte au début du XIXe siècle. En août 1816, le ministre français de la Marine et des Colonies envoya l'instituteur Jean Dard, qui ouvrit, le 7 mars 1817 à Saint-Louis, la première école française du pays. Fait intéressant, Dard tenta initialement un enseignement bilingue français-wolof, expérience novatrice qu'il abandonna par la suite.

Depuis lors, l'école sénégalaise a connu une évolution considérable. Après l'indépendance, elle est devenue laïque et républicaine, avec pour mission de former des citoyens conscients de leurs droits et devoirs. Elle s'est imposée comme le principal cadre d'éducation formelle, de formation intellectuelle et de promotion sociale.

L'un des changements majeurs concerne l'extension spectaculaire des infrastructures scolaires. Des écoles élémentaires, collèges et lycées ont été implantés jusque dans les zones les plus reculées. Cette démocratisation de l'accès à l'éducation a permis de réduire significativement l'analphabétisme et d'augmenter les taux de scolarisation.

Cependant, cette massification a engendré de nouveaux défis tels que la surcharge des effectifs, le déficit d'enseignants qualifiés dans certaines disciplines, l'insuffisance d'équipements pédagogiques, les difficultés d'orientation des bacheliers, etc. Ainsi, la question n'est plus seulement celle de l'accès à l'école, mais celle de la qualité de l'enseignement.

Les programmes et les approches pédagogiques ont également connu de profondes transformations. En géographie par exemple, on est passé d'une géographie classique centrée sur le déterminisme naturel à une géographie sociale analysant les dynamiques économiques, politiques et culturelles qui façonnent les territoires.

En mathématiques et dans d'autres disciplines scientifiques, les contenus se sont modernisés avec l'introduction de nouvelles notions plus abstraites et appliquées.

L'économie familiale et la formation technique ont été intégrées pour rapprocher l'école des réalités quotidiennes.

Sur le plan pédagogique, la mutation est encore plus marquante. Les méthodes passives fondées sur le cours magistral ont progressivement cédé la place à des approches actives et participatives basées sur l'« entrée par les compétences ». L'élève n'est plus un simple récepteur de savoirs, mais un acteur de son apprentissage. Cette pédagogie vise à développer l'esprit critique, l'autonomie, la créativité et la capacité d'adaptation.

Cependant, la mise en oeuvre effective de ces réformes reste inégale, faute de formation continue suffisante et de moyens adéquats. Malgré ces avancées, l'école sénégalaise traverse une crise multiforme.

On constate une baisse préoccupante du niveau dans certaines disciplines, notamment scientifiques. Les séries scientifiques attirent moins d'élèves, ce qui compromet la formation d'ingénieurs, de chercheurs et de techniciens dont le pays a pourtant besoin pour son développement.

La maîtrise du français, langue officielle d'enseignement, pose également problème. Les difficultés d'expression écrite et orale sont fréquentes, ce qui relance le débat sur l'introduction et la valorisation des langues nationales dans le système éducatif.

En outre, L'image de l'école s'est dégradée auprès de plusieurs acteurs : Certains parents doutent de son efficacité comme ascenseur social. Des jeunes estiment que les diplômes ne garantissent plus l'emploi. Des techniciens jugent les enseignements trop théoriques et éloignés des réalités du marché du travail. Les enseignants eux-mêmes expriment un malaise lié aux conditions de travail, au traitement salarial, à la gestion de leur carrière, à la perte d'autorité et à la stigmatisation. Ce climat favorise la démotivation, les grèves répétées et parfois des tensions au sein des établissements.

Par ailleurs, l'école n'est plus toujours ce havre de paix qu'elle devrait être. Les cas de violence, d'agressions et de conflits se multiplient. L'indiscipline et le non-respect du règlement intérieur fragilisent l'autorité pédagogique. Cette situation traduit aussi des mutations plus larges de la société et appelle une réponse collective.

Malgré ces difficultés, abandonner l'école serait une erreur historique. L'école publique sénégalaise a produit d'éminentes personnalités : chercheurs de renommée mondiale, responsables politiques, experts internationaux. Ces parcours démontrent que, malgré ses imperfections, elle demeure un puissant outil de promotion sociale.

L'école doit être réformée, modernisée, adaptée, mais jamais abandonnée. Dans cet ordre d'idées, chaque acteur doit jouer sa partition.

L'enseignant d'aujourd'hui ne peut plus être un simple détenteur d'autorité verticale. Il doit être un guide, un facilitateur, un modèle de rigueur et d'ouverture un acteur capable d'intégrer les outils numériques et les nouvelles technologies. Il doit encourager la participation responsable, développer le sens critique et promouvoir les valeurs de tolérance, de non-violence et de citoyenneté.

L'État doit poursuivre et renforcer ses investissements pour l'amélioration des infrastructures, la formation continue des enseignants, une meilleure orientation scolaire et professionnelle, la valorisation de la formation technique et professionnelle et l'adaptation des programmes aux besoins du marché du travail.

L'éducation est une responsabilité partagée. Les parents doivent suivre le travail de leurs enfants, collaborer avec les enseignants et valoriser l'école au sein de la famille. La société dans son ensemble doit redonner à l'institution scolaire le respect et la considération qu'elle mérite.

L'école sénégalaise se trouve à la croisée des chemins. Confrontée aux défis de la massification, de la qualité, du chômage des diplômés, de la révolution numérique et de la mondialisation, elle traverse une période critique. Mais elle demeure notre principal instrument d'humanisation, de cohésion sociale et de développement. Elle doit rester cette fabrique de talents, cette manufacture de citoyens responsables, cette pépinière de compétences capables de porter le Sénégal vers l'émergence. Le défi n'est pas seulement de maintenir l'école en vie, mais de la transformer en profondeur pour qu'elle réponde aux exigences du XXIe siècle. Car, en définitive, l'avenir d'une nation se joue dans ses salles de classe.

Professeur d'histoire-géographie au lycée Lamine Gueye de Dakar