« Ce décret reçu le 8 janvier 2026, cinq jours après notre visite au Khalife général des Layennes, Seydina Mouhammadou Lamine Laye qui a formulé des prières avant d'afficher son soutien aux collectifs de la Cité Chérif Abdoulaye Thiaw LAYE, marque une avancée majeure. Il consacre enfin la reconnaissance de nos occupations à Malika et ouvre la voie à la réparation d'une injustice sociale qui dure depuis des années.

Il est motivé par la superposition de titres avec les occupations des collectifs et la plupart de ces titres étaient antérieures au décret 813-2023 de déclassement de la zone signé en 2023 par le régime précédent ; la non-prise en compte des réalités d'occupations des sites par les collectifs dans l'ancien PUD ; la volonté du gouvernement de réparer une injustice sociale subie longtemps par les populations autochtones ; l'enquête commodo et incommodo réalisée par les services des domaines de la Zone au mois de juin 2025. Et le rapport de la commission had hoc mise en place par le Premier Ministre Ousmane SONKO...

A la suite de ce décret qui constitue un très grand pas vers le règlement des difficultés foncières dans la localité, il reste son l'application afin de permettre aux membres des collectifs de disposer des actes et des quitus de main levée pour la reprise des travaux. Nous attendons désormais son application effective. En attendant la finalisation, le partage du nouveau PUD par la direction générale de l'urbanisme et la remise des actes individuels par la direction des domaines. Les collectifs remercient les autorités Etatiques, le Khalif Général des Layennes ainsi que sa famille et toutes les personnes qui se sont impliquées dans la résolution définitive de ce dossier ».