Dans sa croisade contre les accaparements fonciers, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a porté le fer au coeur du système qui s'était emparé du Plan d'urbanisme de détail (PUD) de la bande nord des filaos, de Guédiawaye à Malika et Tivaouane Peulh, le long du tracé de la Voie de dégagement nord (VDN 3). Par le décret n°2025-1923 signé le 27 novembre 2025, le chef de l'État a déclaré la zone d'utilité publique, mettant fin à des années de controverses et ouvrant la voie à une reprise en main par l'État.

Le décret présidentiel du 10 février dernier, officialisant le retrait de plus de 2 500 000 m² de terres dans la zone de Mbour 4 à plusieurs promoteurs et opérateurs immobiliers bénéficiaires d'attributions dans cette zone stratégique, n'est pas le premier acte posé par l'actuel chef de l'État dans le cadre de la vaste opération de désamorçage de la bombe foncière.

En effet, environ deux mois avant la signature de ce décret, le chef de l'État s'était déjà illustré par la même fermeté face à d'autres prédateurs fonciers. Ces derniers avaient réussi à exproprier des milliers de chefs de famille en s'accaparant leurs parcelles dans le Plan d'urbanisme de détail (PUD) couvrant la bande nord des filaos, de Guédiawaye à Malika et Tivaouane Peulh, le long du tracé de la Voie de dégagement nord (VDN 3), sur la base de procédures jugées douteuses sous l'ancien régime.

Le 27 novembre 2025, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a signé le décret n°2025-1923 déclarant d'utilité publique le réaménagement des PUD de Malika et environs. Cette décision faisait suite à l'enquête commodo et incommodo menée en juin 2025 par les services des Domaines. Cette mesure met un terme à plusieurs années de bras de fer entre une dizaine de collectifs de personnes impactées et des promoteurs immobiliers.

Pour rappel, peu après son installation, le chef de l'État avait instruit le gouvernement de suspendre toutes les procédures de lotissement dans cette zone, ainsi qu'à Mbour 4, « BOA », « Hangars des pèlerins », « Recasement 2 », « EOGEN 1 » et « EOGEN 2 ». Le 11 juillet 2024, cette suspension avait été prorogée pour une durée supplémentaire de 45 jours.

Dans une note de service publiée le 29 janvier 2025, le Directeur général des Impôts et Domaines (DGID) informait que « les attributions et acquisitions non constitutives d'un accaparement font l'objet d'un quitus valant mainlevée, délivré par le Directeur général de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol ».

Une semaine plus tard, par décision n°0601/PM/MSGG/DGSCOS/SC du 4 février 2025, le Directeur général de la DSCOS a délivré un quitus de mainlevée sur une partie de la zone concernée, afin de permettre aux populations de Malika Plage, Cambérène et Grand Médine -- déplacées dans le cadre des projets BRT et du prolongement de la VDN -- d'être recasées à Malika, au sein du lotissement dénommé « Cité Seydina Limamoulaye ».