Sénégal: Bilan de la phase aller de la ligue Pro - Momar Lo relève un «bon niveau et plus d'attractivité»

Entamé depuis le 2 novembre, le championnat de Ligue 1 a bouclé ce 15 février sa première phase après la 15e journée disputée ce week-end. A mi-parcours, Pape Momar Lô, vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, tire le bilan et note un bon niveau aussi sur le plan sportif, de l'attractivité et un respect rigoureux du calendrier.

La phase aller du championnat national de Ligue 1 qui a été pris fin ce 15 février à l'issue de la 15e journée a été d'un bon niveau et dans de très bonnes conditions. C'est le bilan tiré par Pape Momar Lô, vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) à mi-parcours.

«Le championnat s'est déroulé dans de bonnes conditions. Nous avons démarré depuis le 2 novembre et nous avons bouclé la phase allée le 15 février, suivant le calendrier qui a été déjà établi. Vous constatez avec nous que le calendrier a été rigoureusement respecté, en tout cas au niveau de la phase allée. Donc sur le plan sportif, quand on parle de bilan également, les matchs passent très bien, avec un très bon niveau. Mais, il reste maintenant au niveau des attaques, comme suggère souvent nos techniciens, qu'il n'y a pas beaucoup de buts. Aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2, ils ont pratiquement le même nombre de buts. Ce qui fait une moyenne pratiquement de 1,5 but par match », a-t-il souligné.

Le vice-président de la Ligue pro a relevé un regain en termes d'attractivité et notamment le retour de plus en plus du public dans les stades.

« En termes d'attractivité également, nous avons constaté que le public revient de plus en plus dans nos stades. Le match Guédiawaye-Pikine au stade Léopold Senghor l'a confirmé, avec pratiquement 22 millions de recettes pour l'Asc Pikine. Les matchs de Jaraaf également contre Teungueth, contre Stade Mour, contre AJEL également ont été très populaires. Vous constatez également qu'au niveau de Rufisque, les choses bougent, également en termes d'attractivité. Comme également dans les régions en Casamance, à Ziguinchor, à Thiès, à Louga. Un peu partout, véritablement, les spectateurs sont dans nos différents stades pour assister à nos rencontres. Donc globalement, les championnats se passent très bien, dans d'excellentes conditions », note t-il.

Le bilan, est tout aussi satisfaisant au niveau de l'organisation et le peu de cas de violences enregistré lors de cette première phase.

« Il y a eu beaucoup d'améliorations, surtout au niveau de l'organisation, au niveau de l'attractivité, en termes d'initiatives et d'innovation. (Vous avez également constaté que les faits de violences, qu'on reproche souvent à la Ligue professionnelle, se sont beaucoup améliorés. Vous constatez que depuis la deuxième journée, il n'y a pratiquement pas eu de faits de violences.

Le match Guédiawaye FC et le match Jaraaf-Ouakam, à part ces deux matchs-là, pendant toute la durée de la phase allée, il n'y a pas véritablement de faits de violences. (Au contraire, les matchs se sont passés dans d'excellentes conditions », se félicite Pape Momar Lo.