Burkina Faso: Un récidiviste risque 5 ans de prison ferme pour vol aggravé

A la barre de l'audience correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Ouahigouya, A.R.Z. a comparu, mercredi 18 février 2026, pour des faits de vol qui remontent à janvier dernier.

Le prévenu est un jeune orpailleur résidant au secteur 14 de la ville. « Il refuse de se battre dignement pour gagner sa vie et s'adonne au banditisme et au vol par cambriolage », a décrit le parquet. Reconnaissant les faits, A.R.Z a expliqué s'être introduit à deux reprises dans la maison de S.F., une de ses voisines (...)