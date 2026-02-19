Burkina Faso: Visite des sites touristiques - La SOTRACO et Faso tourisme scellent une alliance

La Société de transport en commun (SOTRACO) et Faso tourisme ont signé une convention, mercredi 18 février 2026 à Ouagadougou.

Faso tourisme veut faire des sites touristiques, une destination sûre et accessible. A cet effet, la structure a signé une convention avec la Société de transport en commun (SOTRACO), le mercredi 18 février 2026, à Ouagadougou. Selon le directeur général de la SOTRACO, Idrissa Sawadogo, cette convention s'inscrit dans un contexte particulier, marqué par la volonté des autorités de promouvoir le tourisme et la culture, comme socles du développement endogène. « Nous voulons donner une autre dimension à la mobilité. Au-delà du transport urbain, il s'agit désormais d'utiliser nos bus pour promouvoir la culture et le tourisme burkinabè », a-t-il souligné.

De manière concrète, l'accord prévoit la création de lignes touristiques destinées à desservir les sites emblématiques du Burkina Faso. Ces lignes permettront non seulement de faciliter les excursions scolaires, professionnelles et associatives, mais aussi d'offrir aux populations un moyen sûr et confortable de découvrir les richesses du pays. La convention prévoit également le « branding » des bus aux couleurs des sites touristiques nationaux. « Tous les grands événements culturels et touristiques, ainsi que les sites à visiter, bénéficieront de l'accompagnement de la SOTRACO en matière de déplacement sécurisé et confortable », a ajouté M. Sawadogo.

Pour le directeur général de Faso tourisme, Sulaïman Kagoné, cette convention est l'aboutissement d'un processus de collaboration entamé depuis 2023. « Nous travaillons avec la SOTRACO depuis plusieurs années pour la mise en tourisme des événements et la promotion de la destination Burkina. Avec le renforcement du parc automobile de la SOTRACO, il était nécessaire de formaliser ce partenariat », a-t-il expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les responsables des deux structures ont rassuré que les coûts seront étudiés conjointement afin de rester accessibles au plus grand nombre. « La SOTRACO est un service public. Les prix seront arrêtés en tenant compte de la mission sociale de l'entreprise et de la nécessité de permettre à tous les Burkinabè d'accéder aux sites touristiques », a indiqué Idrissa Sawadogo. Même son de cloche du côté de Faso Tourisme, qui affirme que l'accessibilité financière demeure un principe fondamental de cette initiative, dans la droite ligne de la politique nationale de promotion du tourisme interne.