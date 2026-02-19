Congo-Kinshasa: ACP - L'opposant Martin Fayulu salue la démarche de création d'une commission « vérité et réconciliation »

Les médias en ligne et journaux parus ce jeudi 19 février à Kinshasa, commentent largement l'initiative de mettre en place la commission « vérité et réconciliation » afin de baliser le chemin au dialogue national inclusif en République démocratique du Congo proposée par Conseil interreligieux Congolais (CIC).

Commençons cette revue de presse avec l'Agence congolaise de presse (ACP) qui note que l'initiative de mettre en place la commission « vérité et réconciliation » afin de baliser le chemin au dialogue national inclusif en République démocratique du Congo a été proposée, mercredi, par le chef d'une organisation confessionnelle, lors d'un échange avec le président de la plateforme politique d'opposition « Lamuka ».

« Nous sommes venus à la rencontre du président Martin Fayulu, ainsi que de son équipe, pour proposer l'initiative de la mise en place d'une commission vérité et réconciliation que nous avons eue dans le cadre de notre organisation confessionnelle, CIC », a déclaré l'archevêque Dodo Kamba, président du Conseil interreligieux Congolais (CIC).

Ce média rapporte que devant la presse, l'archevêque Dodo Kamba a fait savoir que le président de Lamuka a salué la démarche du CIC, avant de leur faire part de « certains éléments à prendre en compte » dans cette initiative.

« Nous avons été très enrichis de ses idées et surtout de son sens patriotique. Ça, c'est sa manière de faire, de fonctionner dans ce pays, donc c'est ce que nous retenons. Il nous a encouragés en même temps, et nous lui avons laissé quelques éléments qu'il prendra soin d'étudier et d'écrire », a-t-il renchéri.

Commentant la même actualité, Infos27.Cd précise que la perspective d'un dialogue national inclusif en République démocratique du Congo se précise à travers une série de consultations menées par le Conseil interreligieux congolais (CIC). Mercredi à Kinshasa, l'archevêque Dodo Israël Kamba a rencontré l'opposant Martin Fayulu pour lui exposer la pertinence de la création d'une commission « Vérité et Réconciliation », présentée comme un préalable à toute démarche de paix durable. Cette initiative, portée par les confessions religieuses, vise à rassembler les forces politiques autour d'un processus de réconciliation nationale dans un contexte marqué par des tensions persistantes.

Le CIC insiste sur la nécessité d'impliquer toutes les sensibilités, y compris l'opposition, afin de donner au dialogue une véritable légitimité. Les échanges, qualifiés de constructifs par les protagonistes, témoignent d'une volonté de concertation malgré les divergences politiques, alors que les appels à l'apaisement se multiplient dans le pays. Selon ce média, l'opposant a accueilli favorablement la proposition.

L'archevêque Dodo Israël Kamba, président du Conseil interreligieux congolais (CIC) a expliqué ce qui suit :

Pour sa part, Actualité.cd souligne également que le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECiDé), Martin Fayulu Madidi, a reçu ce mercredi 18 février 2026 à Kinshasa une délégation du Conseil interreligieux congolais (CIC), conduite par son président, l'archevêque Dodo Israël Kamba. Pendant près de deux heures, cette organisation religieuse et le leader de la coalition Lamuka ont échangé autour de l'initiative visant la mise en place d'une Commission vérité et réconciliation, en vue de baliser le chemin vers un dialogue national inclusif.

À l'issue de cette rencontre, confirme le média, l'archevêque Dodo Kamba a exprimé sa satisfaction de constater l'ouverture de Martin Fayulu à cette initiative, censée ouvrir la voie à un dialogue national inclusif en RDC afin de faire face à la crise sécuritaire ainsi qu'aux autres formes de crise. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité de celles déjà tenues entre la délégation du CIC et le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, ainsi que les opposants Jean-Marc Kabund et Delly Sesanga, autour de la même initiative.

Actualite.cd rapporte aussi que le président du CIC a également confié que Martin Fayulu leur a fait part de « certains éléments à prendre en compte » dans cette initiative.