Le Conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) a applaudi le résultat de la huitième reconstitution des ressources du partenariat - une collecte de 12,64 milliards de dollars US - lors de sa cinquante-quatrième réunion tenue les 12 et 13 février.

« Ce résultat remarquable, obtenu dans un contexte difficile, témoigne des forts appuis dont bénéficient la mission vitale et le modèle de partenariat unique du Fonds mondial, a déclaré Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. Nous remercions chaleureusement l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, qui ont assumé le leadership conjoint, nos donateurs et l'ensemble du partenariat pour leur soutien indéfectible. »

Le Conseil d'administration s'est réjoui de voir toutes les sphères du partenariat s'engager dans la mobilisation des ressources, soulignant le leadership de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni dans l'organisation conjointe de la huitième reconstitution des ressources, le dynamisme de la société civile et des communautés, ainsi que la contribution grandissante du secteur privé. Le Conseil a toutefois rappelé que les déficits de financement entravent le progrès vers l'élimination des trois maladies, notant que les efforts pour la mobilisation de ressources supplémentaires se poursuivront.

S'appuyant sur des promesses de dons totalisant 12,64 milliards de dollars US, le Conseil d'administration a approuvé des allocations aux pays chiffrées à 10,78 milliards de dollars US pour la période de mise en oeuvre 2027-2029, en plus de 260 millions de dollars US en investissements catalytiques. (Décisions du Conseil [ télécharger en English ]).

Les investissements catalytiques ont pour vocation d'accélérer le progrès dans les domaines prioritaires afin d'amplifier l'impact des subventions aux pays. Il peut s'agir, par exemple, d'élargir l'accès aux produits de santé innovants par l'orientation des marchés ou de renforcer les capacités de fabrications régionales. Un financement additionnel du secteur privé de 306 millions de dollars US a été affecté aux investissements catalytiques. Les efforts de mobilisation des ressources auprès du secteur privé, qui se poursuivent, aboutiront vraisemblablement à une augmentation des financements disponibles pour les investissements catalytiques.

Réorientations stratégiques

Reconnaissant que le financement de la santé mondiale subit de profonds changements dans un contexte de diminution des ressources, le Conseil d'administration a convenu que les subventions seront allouées selon un plan de réorientation stratégique, introduit par le Fonds mondial à la fin de 2025, dont l'objectif est de diriger les ressources vers les pays les moins nantis et les plus touchés par les maladies, et d'aider les États à atteindre plus rapidement l'autosuffisance alors qu'ils s'attachent à éliminer les trois maladies.

« Le Fonds mondial a toujours eu pour objectif d'amener les pays à ne plus dépendre de son aide financière ; seules l'échelle et la cadence de cette transition vers l'autonomie ont changé, a expliqué Peter Sands. Nous accompagnerons les pays dans un cheminement accéléré vers la pérennisation et l'autosuffisance - nous les appuierons, nous leur offrirons des incitations et, à terme, nous leur laisserons la voie libre. Ce travail passe par des transitions adaptées à chaque pays, appuyées par des systèmes nationaux plus solides, de nouvelles sources de financement et un accès soutenu à des produits de santé abordables et de qualité garantie. Pour composer avec cette nouvelle réalité, nous avons élaboré des réorientations stratégiques garantissant des transitions responsables et ancrées dans le contexte et les priorités de chaque pays. »

Ces réorientations stratégiques guideront les pays au cours du prochain cycle de subvention :

Priorité accrue accordée aux pays les moins nantis et les plus touchés par les maladies.

Calendriers de transition définis et prévisibles adaptés au contexte, à la charge de morbidité et à la situation économique de chaque pays.

Utilisation optimale de toutes les ressources disponibles par une priorisation programmatique rigoureuse, une augmentation du cofinancement, l'orientation des marchés, une intégration renforcée dans les systèmes de santé nationaux et le financement des systèmes communautaires.

« En cette période d'incertitude, notre devoir est de guider le partenariat de façon à maintenir la pérennisation et à préserver l'impact, et de veiller à ce que le Fonds mondial continue de servir les personnes et les communautés qui comptent sur son soutien, a affirmé Lady Roslyn Morauta, présidente du Conseil d'administration du Fonds mondial. Les décisions du Conseil sur les allocations aux pays et les investissements catalytiques, conjuguées aux réorientations stratégiques touchant notre fonctionnement, jettent les fondements financiers du prochain cycle de subvention. »

« Alors que les pays cheminent vers l'autosuffisance, il importera de garder les personnes les plus touchées et vulnérables au centre de toutes nos actions, a déclaré Bience Gawanas, vice-présidente du Conseil d'administration du Fonds mondial. De solides systèmes communautaires et des ripostes dirigées par les communautés sont les clés de la pérennisation, et les nombreux efforts déployés par le Conseil pour sauvegarder ces systèmes durant la transition témoignent de cette volonté partagée. »

Innovation et transformation

Le directeur exécutif Peter Sands s'est concerté avec le Conseil d'administration pour établir les priorités de l'année 2026 et au-delà. Il a insisté sur l'impératif de maximiser l'impact de chaque dollar investi en accélérant l'accès équitable à des innovations biomédicales qui changent la donne. Il a souligné notamment la priorité absolue du déploiement à grande échelle d'un nouvel outil de prévention du VIH, le lénacapavir, ainsi que la mise en oeuvre de diagnostics moléculaires de la tuberculose près du lieu des soins et l'accès plus rapide à de nouveaux traitements de première intention et outils de lutte antivectorielle contre le paludisme, comme les diffuseurs spatiaux.

En ce qui concerne le climat politique et économique actuel, Peter Sands a réitéré - avec l'aval du Conseil d'administration - l'engagement du Fonds mondial à poursuivre sa transformation par la mise en oeuvre de ses réorientations stratégiques et à jouer un rôle proactif et constructif dans l'édification d'un écosystème de la santé mondiale plus collaboratif, plus cohérent et mieux aligné sur les priorités des pays et des communautés, en puisant dans les forces de son modèle - à commencer par sa grande capacité à influer sur les marchés, ses mécanismes d'achat groupé et des interventions dirigées par la société civile et les communautés.

Le Conseil d'administration a clôturé sa réunion par une séance sur le processus de sélection des membres de la direction. Les nominations à la présidence et à la vice-présidence du Conseil seront annoncées au milieu de 2026, et les personnes nommées entreront en fonction en octobre 2026, pour des mandats de trois ans se terminant en 2029. Le Conseil nommera la personne qui succédera à l'actuel directeur exécutif du Fonds mondial en octobre 2026.