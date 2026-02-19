Congo-Kinshasa: L'évêque de Goma Willy Ngumbi appelle à la solidarité pour les enfants atteints de cancer

À l'occasion de la Journée internationale du cancer pédiatrique, l'Évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, a lancé un appel à la mobilisation de fonds ce mardi 17 février. Cette initiative, portée par l'organisation Wema Healthcare Initiative, vise à financer la prise en charge médicale des enfants malades, dont les coûts de traitement restent inaccessibles pour de nombreuses familles.

Le cancer pédiatrique est une réalité douloureuse au Nord-Kivu, où l'accès aux soins spécialisés constitue un défi majeur, selon des sources médicales.

Un coût de traitement exorbitant

La campagne intitulée « Ensemble pour nos enfants malades de cancer » souligne l'urgence de la situation. Le traitement d'un seul enfant nécessite des moyens financiers colossaux, souvent hors de portée des parents, rapportent des sources locales.

« Le cancer peut se soigner, mais cela demande des moyens. Cela coûte cher : au moins quatre mille cinq cents dollars par enfant. C'est l'union qui fait la force, j'appelle chacun à regarder ce qu'il peut donner », a plaidé Monseigneur Willy Ngumbi.

L'hôpital « La Charité Maternelle » en première ligne

Depuis plusieurs années, l'organisation Wema a mis en place une unité d'oncologie pédiatrique au sein de l'hôpital La Charité Maternelle de Goma. Cependant, cette structure fait face à d'importantes difficultés :

Manque de matériel spécialisé pour le diagnostic et le suivi.

Déficit financier pour la prise en charge des enfants issus de familles vulnérables.

Besoin de médicaments spécifiques pour la chimiothérapie.

Cette campagne de solidarité reste ouverte pour permettre à toute personne de bonne volonté de contribuer à la survie de ces enfants.