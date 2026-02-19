Congo-Kinshasa: Le pays et 4 autres pays africains veulent se doter de postes frontaliers à arrêt unique

La RDC, la Zambie, le Mozambique, le Zimbabwe et le Botswana ont convenu de construire des postes frontaliers à arrêt unique. Ce projet a été au centre d'une réunion technique tenue le mercredi 18 février à Dubaï, aux Émirats arabes unis, entre les représentants de ces cinq pays africains.

Les ministres du Commerce extérieur des cinq États, ainsi que DP World et le Secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), ont échangé sur un modèle de financement destiné à fluidifier le transit et à réduire les délais aux frontières.

Pour le ministre congolais Julien Paluku Kahongya, cette initiative, lancée en marge du 39e Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, permettra de diminuer les coûts de transport et de rendre les produits plus compétitifs.

« Après la réunion d'Addis-Abeba, nous nous retrouvons encore une fois ici à Dubaï avec nos homologues du Mozambique, de la Zambie, du Zimbabwe et du Botswana, autour du Secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), ainsi que de notre partenaire DP World, pour poursuivre les réflexions entamées à Addis-Abeba. Il s'agit de la construction de postes frontaliers à arrêt unique entre nos pays, afin de fluidifier les échanges et de mettre fin aux longues files de véhicules qui s'accumulaient à nos frontières, pour laisser place à plus de célérité », a-t-il déclaré.

Les cinq pays ont également échangé sur le modèle de financement de ces infrastructures.

De son côté, le Secrétaire général de la ZLECAF, Wamkele Mene, a souligné que cette initiative s'inscrit dans l'accélération de la mise en oeuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine, dans le but de promouvoir davantage le commerce intra-africain.