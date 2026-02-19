Congo-Kinshasa: Un militaire condamné à perpétuité pour meurtre à Bukama

19 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le tribunal militaire de garnison de Kamina, siégeant en chambre foraine à Bukama, a rendu son verdict lundi 16 février dans l'affaire du meurtre d'un jeune garçon au marché central de Bukama, dans la province du Haut-Lomami, le 13 février dernier.

Condamné à dix ans de prison, le militaire Kayembe a été reconnu coupable de trois infractions, notamment pour usage abusif de munitions de guerre, coups et blessures et meurtre.

Pour le chef d'accusation de meurtre volontaire, le tribunal a prononcé la peine de mort, commuée en servitude pénale à perpétuité conformément à la loi en vigueur.

Le tribunal a également ordonné sa révocation immédiate des rangs des Forces armées de la RDC, (FARDC).

Altercation fatale

Les faits remontent au 13 février dernier. Selon les éléments présentés à l'audience, une altercation avait éclaté entre le militaire et deux jeunes garçons d'une même famille au marché central. Des coups de feu avaient été tirés, atteignant les deux victimes. L'un des jeunes était décédé peu après son admission dans une structure sanitaire locale. Son frère, blessé à la cuisse, avait survécu et avait été transféré à Lubumbashi (Haut-Katanga) pour une prise en charge médicale adaptée. Une semaine après le drame, les activités économiques restent fortement perturbées à Bukama, rapporte la société civile. Seul un petit marché continue de fonctionner, dans un climat encore marqué par l'émotion et la tension

