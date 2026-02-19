Congo-Kinshasa: Les violences contre les enfants explosent dans l'Est du pays, alerte l'Initiative Eminent Mwanda

19 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'ASBL « Initiative Eminent Mwanda » tire la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation des enfants dans l'Est de la RDC. S'appuyant sur ses enquêtes menées entre octobre 2025 et janvier 2026, l'organisation affirme que les violations graves des droits de l'enfant ont connu une hausse inquiétante en raison de la persistance des conflits armés.

Selon les données recueillies, les cas de violences sexuelles ont plus que doublé et le nombre d'enfants victimes a triplé sur la période étudiée.

Les enlèvements ont été multipliés par six, les meurtres et mutilations par sept, tandis que les attaques contre les écoles et les hôpitaux ont été multipliées par douze.

Plus de 1 100 enfants non accompagnés ont été identifiés dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, illustrant l'ampleur de la vulnérabilité des mineurs dans cette région en proie à l'insécurité, rapporte de l'organisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les parties au conflit, notamment les groupes armés actifs dans l'Est du pays, sont pointées du doigt. L'organisation évoque des viols, des enlèvements ainsi que des cas de recrutement d'enfants soldats.

Au micro de Jean Kasami, le coordonnateur de l'ASBL, Eminent Mwanda, appelle à des mesures urgentes : « La communauté internationale et les autorités congolaises doivent agir concrètement pour protéger les enfants et les familles affectées. »

Face à cette situation qualifiée d'alarmante, l'organisation plaide pour un renforcement des mécanismes de protection de l'enfance et une réponse humanitaire adaptée à l'ampleur de la crise.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.